學生分不清雞有幾隻腿？ 農委會編10億推食農教育

行政院今天通過「食農教育法」草案，農委會主委陳吉仲表示，明天送會把食農教育法送交立法院審議，未來立法後將設立食農教育推動會，最快6月召開食農教育推動會，將編列10億元預算推動。

農委會表示，食農教育法立法，賦予推動食農教育經費及法源依據，有助於公私部門共同推動，農委會主委陳吉仲表示，食農教育法將推動地方農業經濟、糧食認知、優先選購國產食材以及減少糧食浪費等。

他說，之前討論在食農教育法時，某位推動委員說，某縣市小孩說，他媽媽都買6隻雞腿回去，所以雞是否有6隻腿？或者台語說的「沒吃過豬肉、也看過豬走路」，要讓民眾知道，每個吃進去的食物到底怎麼來的，食農教育法的精神就要把這些落實。

陳吉仲說，食農教育法裡，如果沒有一個法源的依據，現在相關單位或各個地方政府各部會在做，其實就是分散式的，立法後會有建立制度面，有一個推動委員會，不只中央，地方，都可以要求的來具體落實，而且這食農教育法在所有的食安團體、各個學術界跟全國農會都要求來趕快來成立這樣的一個食農教育，至於經費，可以透過農委會預算調整落實。

農委會輔導處長陳俊言表示，目前食農教育相關預算每年4000至5000萬，明年將調高到10億，該草案明天將會送立院審查；未來需要滾動檢討實質產生的效果，因為各單位都在做食農教育，但沒有法源很難統合。

陳俊言表示，食農教育法草案第七條中，就會把教育部、衛福部、原民會等機關，列為目的事業主管機關，由農委會統合，做整體食農教育的整合推廣工作，比如小朋友的校外教學、減少食物浪費計畫推動，未來，農委會會規畫五年計畫，各部會制定KPI目標，推動食農教育各項工作。