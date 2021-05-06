快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生分不清雞有幾隻腿？ 農委會編10億推食農教育

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院今天通過「食農教育法」草案，農委會主委陳吉仲表示，明天送會把食農教育法送交立法院審議，未來立法後將設立食農教育推動會，最快6月召開食農教育推動會，將編列10億元預算推動。記者彭宣雅／攝影
行政院今天通過「食農教育法」草案，農委會主委陳吉仲表示，明天送會把食農教育法送交立法院審議，未來立法後將設立食農教育推動會，最快6月召開食農教育推動會，將編列10億元預算推動。記者彭宣雅／攝影

行政院今天通過「食農教育法」草案，農委會主委陳吉仲表示，明天送會把食農教育法送交立法院審議，未來立法後將設立食農教育推動會，最快6月召開食農教育推動會，將編列10億元預算推動。

農委會表示，食農教育法立法，賦予推動食農教育經費及法源依據，有助於公私部門共同推動，農委會主委陳吉仲表示，食農教育法將推動地方農業經濟、糧食認知、優先選購國產食材以及減少糧食浪費等。

他說，之前討論在食農教育法時，某位推動委員說，某縣市小孩說，他媽媽都買6隻雞腿回去，所以雞是否有6隻腿？或者台語說的「沒吃過豬肉、也看過豬走路」，要讓民眾知道，每個吃進去的食物到底怎麼來的，食農教育法的精神就要把這些落實。

陳吉仲說，食農教育法裡，如果沒有一個法源的依據，現在相關單位或各個地方政府各部會在做，其實就是分散式的，立法後會有建立制度面，有一個推動委員會，不只中央，地方，都可以要求的來具體落實，而且這食農教育法在所有的食安團體、各個學術界跟全國農會都要求來趕快來成立這樣的一個食農教育，至於經費，可以透過農委會預算調整落實。

農委會輔導處長陳俊言表示，目前食農教育相關預算每年4000至5000萬，明年將調高到10億，該草案明天將會送立院審查；未來需要滾動檢討實質產生的效果，因為各單位都在做食農教育，但沒有法源很難統合。

陳俊言表示，食農教育法草案第七條中，就會把教育部、衛福部、原民會等機關，列為目的事業主管機關，由農委會統合，做整體食農教育的整合推廣工作，比如小朋友的校外教學、減少食物浪費計畫推動，未來，農委會會規畫五年計畫，各部會制定KPI目標，推動食農教育各項工作。


食農教育 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

綠竹筍價格衝破200元 陳吉仲白河視察推節水補助設施

陳吉仲：海空運持續補助、鼓勵吃國產鰻

三接外推將不再浚挖 陳吉仲：對藻礁影響幾乎是零

牛結節疹疫苗達成率99.4% 陳吉仲：疫情已獲全面控制

相關新聞

中正高中藝才班接軌國際 首舞蹈班簽訂台美國際學程

台北市立中正高中藝才班接軌國際，成為全台首個與美國簽訂國際學程的舞蹈班，中正高中今舉辦記者會宣布，與美國緬因中央中學（M...

中獎名單公布／最爆笑的《學校很有事？》分享文章可抽作者親簽手稿圖

幽默風趣又畫工了得的資深國中美術老師蔡詩芸，繼暢銷人氣校園漫畫《老師，你有事嗎？》後，全新推出《學校很有事？》，繼續用一張張爆笑哏漫征服所有人！聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享本活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。

南投友善校園路跑競賽 學生：運動訓練更認識毒品危害

南投縣政府與學生校外生活輔導會舉辦「友善校園」健康路跑競賽，今天在水里商工開跑，全長9.6公里，縣內20所國、高中學生及...

高市農業局挺進校園開花藝教室 攜學子認識火鶴花之美

受新冠肺談疫情影響，國內部分外銷花卉受到衝擊，但高雄市內門區惡地環境生產的火鶴花則逆境突圍，至今年3月底外銷31.5萬枝...

專業不重要先救英文？雙語教甄得先過英文門檻 代理師忙補習

雙語教甄除需要具備本科專長，也要通過英語中高級（CEF B2）門檻。不少代理教師開始惡補英文，但也不解學好商用英文後該如...

不知雞有幾隻腿？ 農委會編10億元推食農教育

行政院昨天通過食農教育法草案，農委會主委陳吉仲指出，會把食農教育法送立法院審議，未來立法後將設立食農教育推動會，最快六月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。