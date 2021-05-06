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印度疫情惡化 教部：20名留學生已返台、2人留印度

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，我國在印度的留學生原有20人，疫情期間大部分學生已返台避疫。本報資料照片
教育部表示，我國在印度的留學生原有20人，疫情期間大部分學生已返台避疫。本報資料照片

印度的新冠肺炎疫情惡化，教育部表示，我國在印度的留學生原有20人，疫情期間大部分學生已返台避疫。目前掌握到兩名教育部獎學金生滯留印度，並已主動與學生聯繫，兩人目前都透過線上方式與教授聯繫，或進行研討會，並表示目前平安無事，暫不考慮返台。

教育部表示，另有部分在印度工作國人的子女在印就學，仍滯留印度中小學以下學生約有九名，目前都平安。

另外，教育部表示，派駐印度各大學華語教師，目前仍有10人滯留印度，教育組定期在群組聯繫，並了解各地華師人身安全狀況，寄送防疫物資等。目前各地華師都表示平安，在宿舍如常進行線上教學工作。

教育部表示，駐印度代表處正統計在印國人希望返台人數，未來如果包機成行，將協助陸路通行等事宜。


印度 教育部 疫情

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