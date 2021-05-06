影／348校校有雙語 高市雙語教育創新方案110學年上路

高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處長禹道瑞、教育局長謝文斌、中山大學校長鄭英耀與文藻外語大學校長陳美華，今天在忠孝國小共同宣示推動高雄市雙語教育創新方案，110學年度上路，挹注高雄市348所學校雙語教育資源，達到「校校有雙語」的願景。

高雄市推動雙語教育，打造中小學校園口說英語環境。陳其邁表示，為逐步達成2030雙語國家政策，教育部與高雄市教育局、中山大學與文藻外語大學合作，在高雄設置「雙語教育培育基地」，培訓全英語教學人才、英語教學助理與華語師資培訓。AIT高雄分處長禹道瑞也表示予以支持。

陳其邁說，雙語教學，營造英語友善環境，推動沉浸式教學，對學生學習語言非常重要。高雄市政府再加碼推出「雙語社團」與「外國學生合作交流計畫」，藉由學藝、才藝與各式各樣社團活動，學習英語。高雄市的雙語教育資源將全面普及到全市348所學校，覆蓋率可達100%。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育局長期以來針對國小到高中各教育階段，有系統性推動12項雙語教育計畫，如國際專班、雙語實驗課程、客華英三語計畫等；另外針對本市英語教師的培訓，也鼓勵教師參加雙語師資學分班或申請教師專業社群，以提升教師雙語教學能力。

為了加速營造學校雙語學習氛圍，增加學生學習英語的機會，教育局在110學年度再新增「雙語社團」、「外國學生合作交流」、「雙語培育基地」三項計畫，透過結中山大學及文藻外大招募並培訓校內外籍生到校擔任雙語教學助理，或由學校自行招募外籍教學人員擔任才藝類或體育類社團教師，教育局補助經費，讓學生增加接觸雙語的機會。