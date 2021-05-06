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影／348校校有雙語 高市雙語教育創新方案110學年上路

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鹽埕區忠孝國小學生以英文熱舞暖場。記者徐如宜／攝影
高雄市鹽埕區忠孝國小學生以英文熱舞暖場。記者徐如宜／攝影

高雄市陳其邁、美國在台協會高雄分處長禹道瑞、教育局長謝文斌、中山大學校長鄭英耀與文藻外語大學校長陳美華，今天在忠孝國小共同宣示推動高雄市雙語教育創新方案，110學年度上路，挹注高雄市348所學校雙語教育資源，達到「校校有雙語」的願景。

高雄市推動雙語教育，打造中小學校園口說英語環境。陳其邁表示，為逐步達成2030雙語國家政策，教育部與高雄市教育局、中山大學與文藻外語大學合作，在高雄設置「雙語教育培育基地」，培訓全英語教學人才、英語教學助理與華語師資培訓。AIT高雄分處長禹道瑞也表示予以支持。

陳其邁說，雙語教學，營造英語友善環境，推動沉浸式教學，對學生學習語言非常重要。高雄市政府再加碼推出「雙語社團」與「外國學生合作交流計畫」，藉由學藝、才藝與各式各樣社團活動，學習英語。高雄市的雙語教育資源將全面普及到全市348所學校，覆蓋率可達100%。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育局長期以來針對國小到高中各教育階段，有系統性推動12項雙語教育計畫，如國際專班、雙語實驗課程、客華英三語計畫等；另外針對本市英語教師的培訓，也鼓勵教師參加雙語師資學分班或申請教師專業社群，以提升教師雙語教學能力。

為了加速營造學校雙語學習氛圍，增加學生學習英語的機會，教育局在110學年度再新增「雙語社團」、「外國學生合作交流」、「雙語培育基地」三項計畫，透過結中山大學及文藻外大招募並培訓校內外籍生到校擔任雙語教學助理，或由學校自行招募外籍教學人員擔任才藝類或體育類社團教師，教育局補助經費，讓學生增加接觸雙語的機會。

高雄市雙語教育創新方案宣示活動由鹽埕區忠孝國小學生組成舞蹈團隊熱舞暖場，兒童劇團演出「校校有雙語‧高雄創先行」短劇，學生賣力演出的模樣十分可愛。陳其邁市長與現場師生身體力行以雙語探討時事節水議題；在陳其邁市長與美國在台協會高雄分處禹道瑞處長見證，謝文斌局長、鄭英耀校長與陳美華校長在於活動背板上簽署，象徵齊力推動高雄市雙語教育之決心。

高雄市教育局長謝文斌、中山大學校長鄭英耀、高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處長禹道瑞與文藻外語大學校長陳美華（右至左），在忠孝國小共同宣示推動高雄市雙語教育創新方案。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌、中山大學校長鄭英耀、高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處長禹道瑞與文藻外語大學校長陳美華（右至左），在忠孝國小共同宣示推動高雄市雙語教育創新方案。記者徐如宜／攝影
高雄市鹽埕區忠孝國小兒童劇團，演出「校校有雙語‧高雄創先行」短劇。記者徐如宜／攝影
高雄市鹽埕區忠孝國小兒童劇團，演出「校校有雙語‧高雄創先行」短劇。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，雙語教學，營造英語友善環境，推動沉浸式教學，對學生學習語言非常重要。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，雙語教學，營造英語友善環境，推動沉浸式教學，對學生學習語言非常重要。記者徐如宜／攝影
高雄市鹽埕區忠孝國小兒童劇團，演出「校校有雙語‧高雄創先行」短劇。記者徐如宜／攝影
高雄市鹽埕區忠孝國小兒童劇團，演出「校校有雙語‧高雄創先行」短劇。記者徐如宜／攝影
高雄市雙語教育創新方案，110學年度上路，挹注高雄市348所學校雙語教育資源，達到「校校有雙語」的願景。記者徐如宜／攝影
高雄市雙語教育創新方案，110學年度上路，挹注高雄市348所學校雙語教育資源，達到「校校有雙語」的願景。記者徐如宜／攝影


高雄市 教育局 陳其邁

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