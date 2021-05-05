私校退場條例草案擬校產充公 立委意見分歧交付協商

一校退場後，校產該充公還是留給私校自用？一校被列為有如「病入膏肓」的專案輔導學校後，該讓他三年內嘗試轉型，或直接退場？這些內容落在私立高級中等以上學校退場條例草案第21到25條之間，立法院教育及文化委員會今天逐條審查，花不到一小時討論這些重要條文，就決定交付協商。

一所高中職或大專校院財務、教學品質出現問題，且未按時改善，會依序被列為預警、專輔學校，最後退場。行政院會通過的私校退場條例草案第21條規定，一校退場後校產充公，將捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

教育部技職司長楊玉惠對此表示，政府補助非常多經費協助私校辦學，財產應回歸公有。但國民黨立委李德維等人極力反彈，認為私校財產退場後充公，不符當時辦學者的規畫，將損害私立辦學者的權益。

草案第21條引發立委諸多爭議，楊玉惠會後表示，希望能找出社會上有共識的剩餘財產最佳處理方式，讓此草案順利通過二、三讀。

草案第24條也備受爭議，該條規定一校成為專輔學校三年後，可申請改制、與其他法人或學校合併、改辦其他文教或社福事業，期限內未完成改辦，就要退場。

楊玉惠表示，草案設定三年，是為讓專輔學校試一試轉型的可能。但多名立委認為，這三年形如轉型巧門，讓私校有專漏洞的空間。高教工會更稱這條是「該死的24條」，若不調整內容，將發動國內高教工作者抵制此草案通過。

立法院教育及文化委員會今天約花一小時審查草案第21到25條，委員輪流發表意見後，彼此似乎有默契「絕對談不攏」，主席張廖萬堅也坦言「大家的意見就是不一樣」，快速決議將第21、23、24、25條交付之後的黨團協商，提早四小時散會。

教育部2017年首度提出私校退場條例，通過之路窒礙難行，如今再度登入立院，又重現重要條文擱置的窘況，教育部官員私下嘆「這會期可能過不了了。」

楊玉惠表示，今天的初審還是有初步成果，如草案第17條大部分文字已初審通過，一校如退場，停辦前遭非自願解職的教職員仍能獲得慰助金，比現行制度更有保障。

楊玉惠說，第19條則保障學生權益，當一校停辦後，教育部將按學生意願協助轉學，轉學生還可獲交通費等相關就學補助。今天也鬆綁草案，退場學生雖要轉學籍，但可留原校修課到畢業，由他校派教師來上課。

她表示，盼此草案通過，讓學校預先了解自己的體質問題、財務狀況，提早做出因應，來回應少子化等大環境因素對私校的影響。