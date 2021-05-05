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私校退場條例草案擬校產充公 立委意見分歧交付協商

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天逐條審查私立高級中等以上學校退場條例草案，多個重要條文交付協商。記者潘乃欣／攝影
立法院教育及文化委員會今天逐條審查私立高級中等以上學校退場條例草案，多個重要條文交付協商。記者潘乃欣／攝影

一校退場後，校產該充公還是留給私校自用？一校被列為有如「病入膏肓」的專案輔導學校後，該讓他三年內嘗試轉型，或直接退場？這些內容落在私立高級中等以上學校退場條例草案第21到25條之間，立法院教育及文化委員會今天逐條審查，花不到一小時討論這些重要條文，就決定交付協商。

一所高中職或大專校院財務、教學品質出現問題，且未按時改善，會依序被列為預警、專輔學校，最後退場。行政院會通過的私校退場條例草案第21條規定，一校退場後校產充公，將捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

教育部技職司長楊玉惠對此表示，政府補助非常多經費協助私校辦學，財產應回歸公有。但國民黨立委李德維等人極力反彈，認為私校財產退場後充公，不符當時辦學者的規畫，將損害私立辦學者的權益。

草案第21條引發立委諸多爭議，楊玉惠會後表示，希望能找出社會上有共識的剩餘財產最佳處理方式，讓此草案順利通過二、三讀。

草案第24條也備受爭議，該條規定一校成為專輔學校三年後，可申請改制、與其他法人或學校合併、改辦其他文教或社福事業，期限內未完成改辦，就要退場。

楊玉惠表示，草案設定三年，是為讓專輔學校試一試轉型的可能。但多名立委認為，這三年形如轉型巧門，讓私校有專漏洞的空間。高教工會更稱這條是「該死的24條」，若不調整內容，將發動國內高教工作者抵制此草案通過。

立法院教育及文化委員會今天約花一小時審查草案第21到25條，委員輪流發表意見後，彼此似乎有默契「絕對談不攏」，主席張廖萬堅也坦言「大家的意見就是不一樣」，快速決議將第21、23、24、25條交付之後的黨團協商，提早四小時散會。

教育部2017年首度提出私校退場條例，通過之路窒礙難行，如今再度登入立院，又重現重要條文擱置的窘況，教育部官員私下嘆「這會期可能過不了了。」

楊玉惠表示，今天的初審還是有初步成果，如草案第17條大部分文字已初審通過，一校如退場，停辦前遭非自願解職的教職員仍能獲得慰助金，比現行制度更有保障。

楊玉惠說，第19條則保障學生權益，當一校停辦後，教育部將按學生意願協助轉學，轉學生還可獲交通費等相關就學補助。今天也鬆綁草案，退場學生雖要轉學籍，但可留原校修課到畢業，由他校派教師來上課。

她表示，盼此草案通過，讓學校預先了解自己的體質問題、財務狀況，提早做出因應，來回應少子化等大環境因素對私校的影響。


教育部 立法院 高教

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