桃園虎頭山AI智駕車挑戰賽報名 總獎金24萬邀學子挑戰

用繪畫訴說老師的心聲！資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，畫出數學、美術等各科老師面對學生問題轟炸感到心累的情景，生動活潑的對話和畫風，讓讀者能感受平時聽不到的「老師內心大實話」！

2021-05-04 10:08