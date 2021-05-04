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桃園虎頭山AI智駕車挑戰賽報名 總獎金24萬邀學子挑戰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，7月31日在虎頭山創新園區比賽。圖／市府經發局提供
桃園市2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，7月31日在虎頭山創新園區比賽。圖／市府經發局提供

桃園市政府為培養年輕學子AI智慧駕駛車人才，市府經發局今天上午表示，2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，分難易度設計A、B兩組提供參賽者選擇報名，比賽日期預定7月31日在虎頭山創新園區進行，總計10座獎項，競賽總金額高達24萬元，歡迎全國大專院校及高中職學生參加挑戰賽。

這項AI智駕車學生挑戰賽報名自即日起到6月25日下午5時，競賽分難易度兩組進行，A組賽道進行紅綠燈、抓取物拾取及放置關卡，B組賽道提供智駕區、遙控區進行小物運送任務，激發參賽者挑戰潛力， 6月19日舉辦賽前說明會，意者可上「虎頭山AI智駕車學生挑戰賽」網站報名。

經發局長郭裕信表示，虎頭山創新園區為全台首座結合自駕車、資安物聯網的驗證中心，希望藉由AI智駕車學生挑戰賽導入自駕車觀念，培養AI智慧人才，帶動在地智慧應用技術及相關產業發展。

桃園市2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，虎頭山創新園區經常舉辦課程訓練。圖／市府經發局提供
桃園市2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，虎頭山創新園區經常舉辦課程訓練。圖／市府經發局提供

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