聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園虎頭山AI智駕車挑戰賽報名 總獎金24萬邀學子挑戰
桃園市政府為培養年輕學子AI智慧駕駛車人才，市府經發局今天上午表示，2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽即日起報名，分難易度設計A、B兩組提供參賽者選擇報名，比賽日期預定7月31日在虎頭山創新園區進行，總計10座獎項，競賽總金額高達24萬元，歡迎全國大專院校及高中職學生參加挑戰賽。
這項AI智駕車學生挑戰賽報名自即日起到6月25日下午5時，競賽分難易度兩組進行，A組賽道進行紅綠燈、抓取物拾取及放置關卡，B組賽道提供智駕區、遙控區進行小物運送任務，激發參賽者挑戰潛力， 6月19日舉辦賽前說明會，意者可上「虎頭山AI智駕車學生挑戰賽」網站報名。
經發局長郭裕信表示，虎頭山創新園區為全台首座結合自駕車、資安物聯網的驗證中心，希望藉由AI智駕車學生挑戰賽導入自駕車觀念，培養AI智慧人才，帶動在地智慧應用技術及相關產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言