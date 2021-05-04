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影／教育部擬延後分科測驗 學生、家長、教授籲三思
教育部日前公布111學年新版考招期程，明年的分科測驗（目前的指考）將延後到7月24及25日舉行，8月25日放榜。近日有民眾上網發起連署，表示放榜日與開學日過於接近，對準備入學的學生及家長形成壓力。民眾黨立委高虹安、台大電機資訊院院長張耀文、全國學生聯合會長李嘉濠上午舉行記者會回應，高虹安表示，雖日前因反彈聲浪太大，教育部似有踩剎車表示「已請招聯會和大學、高中再溝通提更可刑案；這會期會定案，不排除分發放榜再回八月初。」但此舉仍會損傷學生在各方面權益，高虹安率學生、家長、及大學端教授共同呼籲教育部勿瞻前不顧後、魯莽行事。台大電機資訊院長張耀文指出，教育部長在立法院備詢時稱是為「高三學習完整」。張耀文認為此舉未能對症下藥，頭痛醫腳、腳痛醫頭，不僅是邏輯不通，無法解決問題，更是徒增紛擾。
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