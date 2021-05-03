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數B無法銜接數乙 教育部暑假將開線上課程補破網

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署高中數學學科中心將推出線上課程，助數B學生銜接數乙。本報資料照片
教育部國教署高中數學學科中心將推出線上課程，助數B學生銜接數乙。本報資料照片

高中數學是新課綱變動最多的一科，高二分成數A、數B，高三也分數甲、數乙兩軌。高中數學老師批評，數B所教內容比數A少，銜接教難的數甲、較易的數乙都有問題，要補40到60小時的課。教育部國教署高中數學學科中心為此將推出首套線上銜接課程，今年暑假首度上路，開放升高三生學習。

教育部高教司上周建議，就讀管理、財經學群，或想往語言學、哲學、歷史研究發展的學生，可在高二修數B，高三銜接數乙。一名高中數學教師表示，數B的內容只有數A的一半到三分之二，且偏易，高三無法直接銜接數乙。

舉例來說，數A在空間概念單元教到三垂線定理，數B未提；空間中的解析幾何主題中，數A教三階行列式、平面方程式、空間中的直線方程式等概念，數B則無。

教育部國教署高中數學學科中心代表、建國中學數學教師曾政清指出，他們多年前就發現修習數B學生銜接數乙的問題，規畫一系列磨課師線上課程，今年暑假將讓升高三生補齊數B未教、數A有提到的單元，以利銜接高三數乙，甚至進攻數甲。

曾政清說，銜接課開放學生自由上網學習，若修課是為報考學測數A，建議增加學習強度和廣度；若為修高三數乙課，學習時間可低於前者。學科中心會按各校需求建議學習方式，一校修課者多，可直接在暑假開一個月的實體班教學，若較少，則可規畫學生線上學習，並完成課後作業、學習單。

此外，數學教科書審查進度也是各科最慢，國家教育研究院教科書審定資訊網顯示，下學期今年9月開學，至今沒有一版本的國三上學期數學教科書通過審查；普通高中高三的數甲、數乙課本也僅龍騰版通過審查，其餘版本最近二度被退回重修。國教院教科書研究中心主任王立心解釋，退回原因是不符新課綱。

國三上數學課程包括相似形、圓形，以及三角形的內心、外心與重心等，台北市北投國中數學教師林柏嘉推估，新課綱規定此冊不得出現sinA、cosA等三角函數符號，和舊課綱不同。不少版本教科書未留意此事，最初樣張仍保留相關符號，恐是審查進度落後的原因之一。

王立心說，數學科雖然審查較慢，但進度仍屬，且送審版本都已經進入第三輪審查，最遲能趕在今年6月通過審查，接軌下學期。

數甲 課綱 教育部

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