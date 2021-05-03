全國12％私校教師不合格 教育部點出3大原因

立法院教育及文化委員會今天審查私立高級中等以上學校退場條例，意外爆出全國私校教師高達12％不合格。教育部會後表示，一校因一招找不到教師，二招、三招可招募不具教師證者，這些教師就屬非合格教師；若在學校當代課教師，即使有證也被列為不合格；部分技術型學校聘業師，也可能不符教育部「合格教師」規定。

教育部國教署表示，私校專任教師依「教育人員任用條例」規定應具合格教師證書；代理教師則需符合「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，一招需具合格教師證書，但若沒在一招遴聘具合格教師證者，二、三招可遴聘未具合格教師證者。

教育部也說，現於私立高級中等學校任教的「代課教師」，縱使具備合格教師證，但非編制內、按月支給待遇，也不屬於「合格教師」。另有部分專業科目為結合產業需求，落實專業教育，聘任業界專業人士或學者，雖具有豐富實務經驗，未必符合「合格教師」認定資格。

誰是合格教師？國教署解釋，依據「高級中等學校組織設置及員額編制標準」第10條規定，合格教師指在公立或已立案之私立學校編制內，按月支給待遇，並依法取得與其任教類別、學科相符教師證書的專任或代理教師；包含經中央主管審核通過，取得專業及技術教師證的專任專業及技術教師。