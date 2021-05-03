教育部不准世新社發所停招 行政院訴願會裁定違法

教育部不准世新大學停招社會發展所碩士班，行政院訴願會近日作出訴願決定，第二度認定教育部的作為違法，故撤銷原處分，命教育部兩個月內另做適法處分。

世新大學表示，校方2019年1月決定停招社發所碩士班，並循法定途徑向教育部提出申請，但遭教育部二度違法否決。行政院訴願會二度做出公正決定，為維護台灣的大學自治樹立指標，同時彰顯行政救濟應有的功能和承擔。

世新大學表示，大學自治是憲法保障學術自由的核心，教育部過度干預大學的系所設置與調整，直接影響到大學自治的核心事項，與憲法保障大學自治的意旨抵觸。行政院訴願會這次的決定，是對於教育部的當頭棒喝。

世新大學指出，系所調整是讓有限的高教資源進行更有效的利用，並提供更高的教學及研究品質。校方創校六十餘年以來，學生的學習權向來列為首要考量。社發所停招的決定，不影響已入學學生的受教權益，校方將全力協助他們順利完成學業。

世新大學校長吳永乾說，社發所是校內三個獨立研究所之一，不過學生平均讀4.95年才畢業，辦學績效不佳，且該所每年收10人，報到率只有五成，卻要按教育部規定聘足額專任師資，教師比一屆學生還多，「每個大學校長都想憑理想辦學，但現實財務支應不了，只好做出取捨。」