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私校合格教師僅88％ 教育部預警學校門檻不敢太嚴

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查，高教工會在場外提出相關訴求。記者潘乃欣／攝影
私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查，高教工會在場外提出相關訴求。記者潘乃欣／攝影

延宕多年，私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查，朝野立委前後花四小時爭議「預警」、「專案輔導」學校門檻，最後決議，一所大專校院有五成以上校系師資質量不足，一所高中職有五成以上師資不合格，即屬預警學校。三年內被列預警兩次，即屬專輔學校。

按今天通過初審的私校退場條例草案條文，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，列入預警。當財務惡化到不能清償，遭政府要求限期改善，但隔年上述教學品質門檻也未達標，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專輔。三年內被列預警兩次，也屬專輔學校。

教育部今天公布國內瀕臨退場學校數，若以不合格系所和教師數逾50％的標準來看，有14所大專校院、17所高中職屬於專輔學校；若把門檻調至60％，發現大專校院有23校、高中職有27校列專輔。教育部國教署長還說，全國私校教師合格率僅88％。

教育部技職司長楊玉惠坦言，若預警和專輔門檻調至六成，無法有效處理瀕臨退場學校，壓力很大。後來經過教育部與朝野立委協商，決議預警、專輔門檻仍維持五成。

立法院場內逐條審查草案，高教工會今天上午在場外抗議，呼籲草案應規定學校停招後一律重組公益董事會，不該有巧門規避；學校受專案輔導，即不得改辦其他事業，應維護既有師生權益；學校不得強迫學生轉學；教職員被迫離退，都應保障法定資遣費，且包括已經停招和停辦的學校。

私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查。記者潘乃欣／攝影
私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查。記者潘乃欣／攝影

教育部 立法院 薪資

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