私校退場悲歌！教師哽咽：稻江威脅學生 砸錢收買老師

「教育部到底是在維護學生受教品質，還是包庇急於圖謀自身利益的董事會？」3日立院審議私校退場條例，稻江科技暨管理學院的梁姓老師在立院外哽咽指出，財團、董事會罔顧學生權益、為逐利而惡行退場，條例通過後，稻江的退場悲劇將會在其他學校上演，呼籲教育部不要協助財團逐利、罔顧學生權益，審慎思考退場條例。

急於停辦有問題

梁老師說，她曾經承諾學生要參加國際比賽、要考證照、要輔導學生微型創業，這些「我都還沒做到」，教育部就匆促逼著學生離校，而董事會既有錢發給老師卻沒錢為學生辦學太過荒謬，急著在7月底停辦，痛批董事會背後一定有龐大利益，才會急於退場。

日前稻江學院曾要求學生轉學，約有2000名學生選擇轉校，梁老師哽咽說，「因為學校威脅學生，如果不走，接下來就嚴格點名、讓他們拿不到學分、畢不了業、甚至要退學」，現在僅剩的200名學生都是不怕點名、願意認真學習的學生，而學校發現趕不走學生，就砸錢要老師離開。

學校發錢 老師離開

此外，梁老師痛心指出，稻江趕不走學生，就在3月26日召開全校教職員重要會議，提出只要教育部110年7月1日同意學校停辦，所有老師「一年年資加給一個月的薪水」，且最高可領到12個月，且董事會通過停辦後先發10%，新舊制、公保都可以領，並要求教師3月29日前繳交同意書。

稻江的職員幾乎都有超過10年的年資，梁老師說，現在老師們都告訴學生，「你們只能讀到今年，因為明年沒有老師跟職員了！」現在只有自己跟另一位老師沒有繳交同意書，哽咽說，「我明年可以不用工作也有薪水領，但這只是拿錢收買老師，卻把學生當垃圾！」也表示，「我堅持，一定要陪現有學生到畢業，我才會離開！」

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