快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師心算一定很厲害？學數學沒用？ 一句話逼死數學老師

聯合新聞網 / 台北訊
《學校很有事？》。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》。資料提供／聯經出版

用繪畫訴說老師的心聲！資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，畫出數學、美術等各科老師面對學生問題轟炸感到心累的情景，生動活潑的對話和畫風，讓讀者能感受平時聽不到的「老師內心大實話」！

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。

《學校很有事？》抽獎活動：

即日起至5月5日（三）23:59前，臉書分享活動頁面「活動／最爆笑的《學校很有事？》分享文章可抽作者親簽手稿圖」，並在活動頁面下方以FB帳號留言你的分享網址，就有機會獲得《學校很有事？》本書的作者親繪簽名手稿圖一份，名額共3名，手稿隨機挑選，限寄台灣本島（包括金馬澎湖）。趕快呼朋引伴來參加活動！

點選活動網址

班導師

延伸閱讀

活動／最爆笑的《學校很有事？》分享文章可抽作者親簽手稿圖

國三會考倒數… 誰先解脫？老師有話要說！

台灣商場影片紅到國外！老外見一景超羨慕：這裡就是天堂啊

補習上到深夜！ 他嘆「現在學生太可憐」：還好我七年級生

相關新聞

全國12％私校教師不合格 教育部點出3大原因

立法院教育及文化委員會今天審查私立高級中等以上學校退場條例，意外爆出全國私校教師高達12％不合格。教育部會後表示，一校因...

教育部不准世新社發所停招 行政院訴願會裁定違法

教育部不准世新大學停招社會發展所碩士班，行政院訴願會近日作出訴願決定，第二度認定教育部的作為違法，故撤銷原處分，命教育部...

老師心算一定很厲害？學數學沒用？ 一句話逼死數學老師

用繪畫訴說老師的心聲！資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，畫出數學、美術等各科老師面對學生問題轟炸感到心累的情景，生動活潑的對話和畫風，讓讀者能感受平時聽不到的「老師內心大實話」！

數B無法銜接數乙 教育部暑假將開線上課程補破網

高中數學是新課綱變動最多的一科，高二分成數A、數B，高三也分數甲、數乙兩軌。高中數學老師批評，數B所教內容比數A少，銜接...

台北松山慈祐宮頒發獎學金 2700學子受惠

台北松山慈祐宮日前頒發獎學金給二千七百名高中、大專生，就讀中華科技大學資管系的曾同學說，要拿獎學金付下學期的書籍費，幫女...

私校合格教師僅88％ 教育部預警學校門檻不敢太嚴

延宕多年，私立高級中等以上學校退場條例草案今天在立法院教育及文化委員會展開逐條審查，朝野立委前後花四小時爭議「預警」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。