老師心算一定很厲害？學數學沒用？ 一句話逼死數學老師

用繪畫訴說老師的心聲！資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，畫出數學、美術等各科老師面對學生問題轟炸感到心累的情景，生動活潑的對話和畫風，讓讀者能感受平時聽不到的「老師內心大實話」！

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。