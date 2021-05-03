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女大生月領1.1萬不夠用「我物慾太重？」網籲從這開始省

聯合新聞網 / 綜合報導
大學生月領1.1萬不夠用，大嘆是否自己物慾太高。大學生示意圖。圖／聯合報系資料照片
大學生月領1.1萬不夠用，大嘆是否自己物慾太高。大學生示意圖。圖／聯合報系資料照片

大學生必須兼顧課業，和上班族相較難以賺取過多收入，有網友表示，自己每月家教收入約3000到5000元，加上家中每月提供6000元的生活費，每月有9000到1.1萬元可使用，但仍常常覺得錢不夠用，因此反省是否是「大學生物慾太重？」多數網友都認為她的花費合理，並建議她「從吃飯錢」開始節流。

一名女大生在PTT發文表示，她居住的台北市，每月家教收入約3000到5000元，加上家中每月提供6000元的生活費，每月有9000到1.1萬元可使用，「但我覺得這樣一個月還是不夠用，在想是不是自己物慾太重了？沒辦法開源也沒辦法節流，月底都會心慌慌」。

該網友說，她每月花費包括交通費1280元、飲食每天約200到300元、治裝費與化妝保養品等一年花費約5000元、3C產品壞掉才會更換，目前拿的是6000元的紅米手機。

對此，多數網友都認為她的花費很正常，是現今的物價太高，留言「台北一天吃一餐200元，那六千很合理」、「超省，我一個月大概要12000元」、「衣服化妝品一年500元是幾乎沒買吧」、「有時候出學區吃飯、看電影、生病就快一萬」。

有網友建議她可以「從吃飯的花費」開始節流，留言「從吃開始省」、「吃學餐就可以省錢」、「自己煮可以省很多」、「吃學餐或附近的員工餐啊」、「住家裡就吃冰箱裡的東西不就好了」、「回家吃飯很省」。

大學生 PTT

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