立院審「私校退場條例」 高教工會指漏洞連連

高教工會上午前往立法院舉行記者會，指正在立法院教育文化委員會逐條審議審議的「私校退場條例」草案「漏洞連連」，包括「專輔學校仍能有三年期限改辦其它事業」（第24條），「學校自行停招即可規避重組董事會」（第14條），「停招前逼退教職員就可規避支付資遣費」（第17條），「學生原校畢業權利僅保障一個年級，排除兩個年級」（第13條）等問題，冒然草率闖關立法，恐只會鼓勵受專輔私校盡速清空師生，過往惡性退場悲歌繼續上演。

高敎工會要求敎育部改正法案，首先學校停招後應一律重組公益董事會、學校受專案輔導即不得改辦其它事業、學生要原校畢業或轉學，應尊重學生選擇權，不得強迫學生轉學，以及教職員被迫離退皆應保障法定資遣費，且應包括已停招及停辦學校。 高教工會上午前往立法院外舉行記者會。記者黃義書／攝影