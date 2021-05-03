北高雄新建半戶外籃球場 打造青少年夜間籃球基地

高雄市府為提升市民運動環境與品質，因應北高雄近年快速發展，選定交通便利、人潮聚集的明華國中，建置一座現代化半戶外籃球場，做為「北高雄青少年籃球基地」。高雄市長陳其邁今天到場現勘並聽取建築師簡報，預計111年9月底完工，提供北高雄都會區完善的運動空間。

明華國中在明誠三路，是高雄都會中心精華地段。計畫新建的半戶外球場，涵蓋4座標準籃球場，平日供師生教學活動，學校放學後與假日提供社區民眾運動休憩空間，目前已進入規畫設計階段，將於今年底動工，預計於111年9月底完工。

陳其邁表示，中正技擊館前面已有一個籃球運動中心，所以希望在北高雄也能有一個青少年的籃球運動中心，因為籃球是很多年輕朋友喜歡的運動，預計在交通便利的明華國中，打造一個風雨無阻的球場，解決照明設施不足的問題，提供更好的公共服務，成為市民朋友最喜歡的所在。

明華國中校花是刺桐花，也是平埔族的聖花。校方表示，此次市府新建半戶外球場將結合刺桐花意象，象徵球場為學校及社區共生共榮的活動空間，積極提倡校園開放與社區資源共享，有效提供社區居民更安全合宜的運動環境，促進市民良好運動風氣。