統測專二落幕 解題師：素養題少不符課綱趨勢

9萬多名考生報名的統測邁入第二天，今天上午考專業科目二，全中教解題團隊表示，商管群素養題太少，建議未來增加；機械群的機械製造科鑑別度不佳，沒有計算題；電機電子群資電類考題生活化，但電子學實習一科偏重觀念與計算，比較可惜。

商管群考生占統測的19％，中壢高商教師林虹妙表示，今年會計學試題難易適中，將新冠肺炎時事納入試題中，結合業界無法實際盤點存貨時的存貨因應策略，使學生了解存貨估計方法的實際應用時機。但第14題有關無形資產減損後的會計處理，已超出課程綱要之範圍，及第12題的語意較模糊，學生恐難選擇最適選項。

經濟學部分，中壢高商教師呂麗珍表示考題傳統，今年做為111學年考招的前哨站、舊課綱最後一屆，試題中缺乏108課綱所著重的情境素養題，實屬可惜。

機械群考生也多，木柵高工教師陳飛祥說，「機械製造」課程標準有13單元，每一單元都有題目出現，每一單元都出一題。考試科目、題數、題號、配分皆非常恰當，但整體鑑別度不佳，少部分試題太難、選項較細，學生作答困難，鑑別度恐不足。

電機與電子群資電類部分，大安高工教師薛元陽說，試題難易度適中，除電子學實習偏重於觀念與計算，較為遺憾外，其他對熟悉實務操作學生較有利。

技專入學測驗中心表示，今天第一節的考試科目為專業科目二，應考人數為7萬525人，缺考人數為4525人，缺考率6.42％，相較於去年6.04％增加 0.38％；第二節的考試科目為數學，應考人數為8萬8310 人，缺考人數5381人，缺考率6.09％，相較於去年5.73％增加0.36％。

測驗中心說，今天上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生一名，兩日考試累計共啟用防疫試場二人、具獨立出入口、動線與棟距的隔離試場居家檢疫 一人、自主健康管理二人，包含含居家檢疫期滿轉自主管理者一人、申請自主健康管理者一人。