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「自虐之詩–陳安琦陶藝展」 香港青年陶藝家特展來了

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳安琦以骨盆為造型的《娩》精巧的展現女人妊娠孕育的骨盆。記者張睿廷／攝影
陳安琦以骨盆為造型的《娩》精巧的展現女人妊娠孕育的骨盆。記者張睿廷／攝影

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至5月16日將於B1陶藝長廊展出「自虐之詩–陳安琦陶藝展」。陶藝家陳安琦以「高跟鞋」作為符號，創作一系列探討女人的美麗與哀悉的作品，像是灰姑娘因為穿高跟鞋成為美麗公主，而她的姊姊卻為穿高跟鞋付出削足適履的代價，內容極富趣味。

青年陶藝家陳安琦1993年出生香港，讀澳門理工學院視覺藝術系時，曾至國立台灣藝術大學雕塑系當交換學生，現就讀國立台北教育大學藝術與造形設計系研究所，他從小就非常愛美，長大後更是對高跟鞋情有獨鍾，穿上高跟鞋就能讓自己變美而開心，不過有時雙腳會因為與鞋的摩擦而產生水泡，他有感而發，以「高跟鞋」為創作元素，希望表達高跟鞋不是再痛都要堅持的漂亮，重要的是穿出自我風格。

本次共展出10組作品，陳安琦將身體的感悟揉進陶土裡，拼出齒、骨骼的造型，個人風格鮮明。牙齒造型的《噬》為初期作品，傳達鞋子看似溫柔細緻，但有咬腳不適的矛盾。脊椎造型的《承》，表現脊椎因穿著不適的鞋而扭曲的樣子。

另外，近期試圖淡化高跟鞋符號的創作，像是以骨盆為造型的《娩》精巧的展現女人妊娠孕育的骨盆；首次公開展出的《食人花》，色調素白卻呈現華麗感，不限身體意象，而以植物寓意，同樣吸引觀眾目光。

陳安琦提及每支高跟鞋至少需要30分鐘的翻模、修坯才能成形拼接，創作過程中最大的挑戰就是做支架燒製，關係到作品呈現優美流暢的曲線，經歷多次的失敗、反覆的嘗試，才能把她自己最滿意的作品呈現給觀眾。

陶瓷博物館表示，對展覽有興趣的民眾，歡迎於5月8日下午2時30分前來聆聽陳安琦親自導覽，與她互動還有機會獲得1支高跟鞋作品。

牙齒造型的《噬》為初期作品，傳達鞋子看似溫柔細緻，但有咬腳不適的矛盾。記者張睿廷／攝影
牙齒造型的《噬》為初期作品，傳達鞋子看似溫柔細緻，但有咬腳不適的矛盾。記者張睿廷／攝影

高跟鞋 陶藝

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