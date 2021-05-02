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竹縣大肚國小橫山國中射箭隊 全國青年盃奪3金2銀3銅

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣大肚國小、橫山國中射箭聯隊，參加全國青年盃賽事，奪下3金2銀3銅的佳績。圖／新竹縣政府提供
新竹縣大肚國小、橫山國中射箭聯隊，參加全國青年盃賽事，奪下3金2銀3銅的佳績。圖／新竹縣政府提供

新竹縣橫山鄉大肚國小、橫山國中射箭隊，參加全國青年盃射箭錦標賽，奪下3金2銀3銅的佳績，總成績分別獲得國小組冠軍、國中組季軍。其中大肚國小6名小將拿下對抗賽2金1銀1銅，抱回4面獎牌，是36所參賽國小中獎牌數最多的。

縣府教育處表示，大肚國小此次參賽的5男1女選手，有3名是六年級、2名5年級、1名僅4年級，在全部277名參賽選手中，拿下15個前8名的獎項。

其中，6年級的林于庭和陳佑銘，在團體混雙賽和對抗賽都獲冠軍，5年級的葉佳宥也在個人對抗賽中勇奪金牌；范祐誠、葉佳宥、胡文諺及胡軒豪，也在國小男子組團體對抗賽摘銀，整體成績獲得國小組冠軍，寫下驕傲紀錄。

橫山國中射箭隊12名隊員則在國中組45校、329名選手中，獲得17個前8名的獎項，包括對抗賽1金1銀2銅、反曲弓項目銅牌，國中組總成績季軍等。

教育處表示，2校的射箭隊選手平常放學後訓練都練到天黑，假日及寒暑假也犧牲玩樂時間，勤加練習，最終在比賽發揮實力，奪得好成績。

大肚國小和橫山國中射箭隊選手表示，成功拿下獎牌，辛苦得練習及付出都值得了，也感謝長期補助捐助訓練及比賽經費的縣府、聯詠科技愛心詠續基金等公益團體及善心人士，讓他們和教練無後顧之憂投入漫長又辛苦的訓練，才能有發光發熱的好成績。

大肚國小6名小將拿下對抗賽2金1銀1銅，抱回4面獎牌，是36所參賽國小中獎牌數最多的。圖／新竹縣政府提供
大肚國小6名小將拿下對抗賽2金1銀1銅，抱回4面獎牌，是36所參賽國小中獎牌數最多的。圖／新竹縣政府提供

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