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南投縣第3座！公辦公營長福實驗國小 課程鬆綁開始招生

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供
全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供

南投縣國姓鄉有一所特別的小學，是全縣首座非原住民區公辦公營的長福國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會說，「在這裡讀書，不再只是爬格子，做算術，背課文，還能學習攀樹、垂降、搭樹屋，盡情探索大自然，從課堂走向戶外，讓學習無限延伸。」

校長黃彥超表示，正式對外招生後，長福實驗國小從原先僅有的30名學生，轉型後將開放自由學區，廣納各縣市優秀學子，以新彈性教學理念將課程鬆綁，不僅可排除課綱之領域、節數等制式規定，解構課程綱要之部定課程，建構校本實驗課程，亦可打破固有班級限制進行分組學習，進行更彈性之教學。

未來長福國小打造特色學校，依探索體驗學習不但教師樂於教學，精神，採用問題導向、專題本位、探究、任務導向與經驗學習等學習者中心模式，提供學生真實的學習情境與經驗，學生樂在學習，同時著重國際教育、雙語教學環境，還能跨縣市、跨學區招收學生，廣納各地優秀的學子。

南投縣教育處說，長福國小學生數過去不滿30人，人口外流招生困難，校園四面環山，校方以此發展戶外探索體驗課程，帶著學生攀樹、垂降，探索大自然，成為南投縣首座非原住民區實驗國小後，將於7月揭牌，8月開學，校方更與「星光國際實驗教育機構」簽訂姊妹校，打造雙語環境，3度獲得教育部教學卓越金質獎，學生人數不減反升。

全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供
全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供
全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供
全縣首座非原住民區公辦公營的長福實驗國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會。圖／南投縣政府提供

原住民 教育部 課綱

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