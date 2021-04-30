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台中供5停2還能上游泳課？ 教局：未禁私立游泳池營業

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
浪費示範？台中市供五停二限水情況進入第4周，台中市議員張耀中表示，他接到投訴，部分國小游泳能力課程照常上課完全不受影響。圖／張耀中提供
浪費示範？台中市供五停二限水情況進入第4周，台中市議員張耀中表示，他接到投訴，部分國小游泳能力課程照常上課完全不受影響。圖／張耀中提供

浪費示範？台中市供五停二限水情況進入第4周，傳出部分國小游泳能力課程照常上課完全不受影響。台中市議員張耀中表示，接到家長投訴有學校仍要繳游泳費，他前往該校借用的泳池是某國立大學，游泳池正常營業，對比自有游泳池的公立學校及國民運動中心附設泳池皆暫停使用中，實在令人感到匪夷所思，難道管制大量用水單位也有分區管制？還是標準不一？

投訴的家長表示，接到學校說要繳游泳課程的費用，覺得很荒謬，「政府不是在限水節水嗎？為何還要進行大量用水的課程活動？難道說缺水是假消息嗎？」

台中市教育局說，目前公立游泳池暫停對外開放，私立游泳池則縮短並調整營業時間；教育局也要求設有游泳池的學校暫停開放游泳池。假設今天公立學校和私人泳池簽約，因為沒有禁止私立泳池業者停業，就會有一市兩制，變成有些學校還有游泳課，有泳池的學校反而沒有游泳課。

張耀中指出，部分學校自有泳池，部分要去校外現場教學，然而這課程無強制性，非必要教學，是由各校自行辦理，依據契約精神都是由各校去和外部業者議約課程內容和費用，但面對罕見的旱象情況，相關單位不斷地在找水源供給民生用水，部分學校依照合約精神去履約游泳課程，背上浪費水資源的責任，這部分教育局應主動介入協調工作，讓游泳課程暫停致使的違約現象能妥善處理。

另也傳有市立高商這月起部分班級在潭子區的泳池已開始上游泳課，但目前台中實施分區供水政策，另案反映家長也認為學校在這個時間仍維持上游泳課不妥，除浪費水資源外，且游泳池業者可能因為限水恐有衛生問題。

被投訴的國立大學指出，學校主要是根據教育部的政策，目前是希望學校規劃安排替代課程，未強制要求停開游泳課，學校儲水量夠，才會繼續開放。

對於部分學校安排至校外私立游泳池進行課程，台中市教育局表示，會請各校配合各主管機關所採取的限水措施，以及各游泳池因應限水的開放情況，調整課程實施次數及時程。有關泳池水質部分，衛生局每月均不定期進行泳池水質抽驗，結果並公布於衛生局網站

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