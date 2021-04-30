打造成藝術空間 台南大改造國中小1262處廁所

台南市政府及國教署從2014年至目前已投入5億5300萬元，解構並整修20年以上的老舊廁所。市長黃偉哲表示，廁所衛生攸關學生如廁的習慣，更與學生健康密不可分。為打造友善、人性、在地化的優質校園廁所，向國教署爭取經費，共同推動校園友善如廁空間，營造安全衛生的校園環境。

教育局長鄭新輝說，廁所除了是美感教育的一環，也是發揮創意發想的地方，不僅美化校園，更營造溫馨居家的整體環境。有的廁所融入校園周邊鐵道意象，有的將PVC明管設計為造型樹意象，更具創意美感。

北區開元國小旁是鐵道，將鐵道融入廁所意象有進入火車如廁的感覺。校長李添旺表示，隨著鐵路地下化工程推動，獨特的鐵道景觀即將不再，因此以火車意象做為規畫主軸，讓孩子記憶中留有鐵道座落於校園一隅之歷史印象。有趣的是，運用火車換軌控制器作為男女廁圖樣設計，加上外星人般的比例，凸顯趣味性。

楠西區楠西國小的廁所入口處的開放俐落，表達出通風明亮的設計理念。打開後牆，讓新鮮的空氣進入原本陰鬱的廁間，陽光映照室內的馬賽克磁磚，白天即使沒點燈，也能維持舒適的亮度。通風牆面磚採交錯排列，兼具功能及美感，跳出一股活潑氛圍。入口處用PVC 管型塑出造型樹的意象，減少天花板橘色明管的突兀感，展現創意與藝術，也成為校園的藝術空間。

南區永華國小廁所採用鮮明色調，跳脫原有老舊廁所單調框架，除了讓學生瞭解設計改造的歷程及巧思外，更重要的是讓學生瞭解如何用正確的觀念使用全新廁所。