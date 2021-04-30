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推動雙語教育 花蓮擬再增13所試辦學校

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮縣政府配合中央政策推動雙語教育，3年累積15所雙語學校，逐年提升使用雙語比例，今年預計再增13所雙語試辦學校，均以每堂課30%時間用英語教學為目標。

花蓮縣政府今天舉行雙語試辦教學成果展，花蓮是、吉安鄉吉壽豐鄉等15所雙語學校都派員參加，展現一年來雙語教育的成果，現場也有英語闖關活動，讓生活英語融入遊戲。

花蓮縣長徐榛蔚指出，因應行政院國家發展委員會「2030雙語國家政策藍圖」，推動雙語向下扎根，縣府在國小端逐年增加雙語試辦學校，國高中每年10名額公費留學計畫、大專院校3名額至德國留學。

花蓮縣教育處指出，縣內雙語教育自108年度推動，從鑄強、宜昌、吉安、豐山、溪口共5所前導學校先行試辦，隔年增加10校，預計110年度將再增13所雙語學校，並以2030年為目標，希望全縣各國小都能達到每堂課30%的時間使用英語教學。

師資部分，教育處指出，縣府與學術交流基金會等社會公益團體合作，持續引進協同英語教學助理，補足師資需求，此外，辦理正式教師甄試，也訂定英語專長資格條件，強化雙語教育推動的量能。

行政院 徐榛蔚

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