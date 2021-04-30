稻江學院二度申請停辦 私校工會指教育部面臨2抉擇

嘉義縣稻江科技暨管理學院去年無預警宣布8月停辦，引發部分學生抗爭，教育部考量未經校內溝通而駁回，不過，教育部昨也證實，稻江已於4月8日重新向教育部申請停辦，目前正在審查中。有教團說，教育部正面臨兩難抉擇，建議教育部核准其停辦，並循台觀停辦模式要求鄰近學校設立「專班」，並動用退場基金支持學生就讀到畢業，才是負責任的作法。

私校退場條例仍在立法院審查中，卻已有不少大專院校「撐不住」，陸續傳出被教育部下令停招，或主動提出停辦計畫。如位於花蓮的台灣觀光學院因財務問題，已於4月中旬提報停辦計畫；位於高雄的和春技術學院遭教育部命令110學年度起停招，如今稻江更二度向教育部提出停辦計畫，紛紛吹起退場前奏。

不過，根據教育部大專校務資訊公開平台顯示，稻江108學年可用資金仍有逾7000萬，負債佔總資產比率為2.11%，109學年度在學學生仍有276人，與台觀命運較不同。台觀因少子化，營運及財務持續惡化，董事會決議朝停辦方向進行，教育部也曾親赴學校舉行座談會，也向外界多次說明，「當學校沒有足夠資金營運，學生很難在這環境下正常學習」。

針對稻江學院申請停辦一案，全國私校工會表示，稻江學院依私校法70條第一項申請停辦，教育部將面臨兩難抉擇，若核准其停辦則必須將學生強制轉學，若不核准其停辦則學生可能會在質量不佳環境中上課。

若以維護學生受教權為最高考量，私校工會說，教育部可先評估稻江學院剩餘校務基金及師資是否足以維持基本教育品質，讓三、四年級學生得以於原校畢業，若答案為肯定，則應退回其停辦計畫，否則就應速核准停辦。

不過，私校工會判斷，稻江學院董事會顯已無心辦學，基金也不足以維持學校正常運作，更談不上維持教育質量，為維護學生受教權，建議教育部核准其停辦，並循台觀停辦模式要求鄰近學校設立「專班」，並動用退場基金支持學生就讀到畢業，才是負責任的作法。