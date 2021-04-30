培養未來領袖 康橋幼兒園五育並重

每年五月，家裡有預備入學的幼兒爸媽就陷入長考，究竟是私幼好還是公幼佳、還有各種教學系統要研究，應該如何慎選寶貝學習的第一步？讓家長相當煩惱。學校教育是家庭的延伸，康橋國際學校幼兒園把環境、教學內容和教育團隊打造成一個讓孩子喜歡上學的學校，解除爸媽心中的憂慮，為培養未來領袖奠基。

(崁入康橋影音)

十二年國教108課綱上路後，強調素養的課程改變學習的方向，正因為幼兒園是銜接教育的關鍵時刻，從孩子準備上幼兒園開始，就必須把生活自理、友愛同儕、健康身心、探索學習……放進課程當中，先讓寶貝喜歡上學、熱愛學習，養成解決問題的能力和習慣，未來學習路上遇到障礙就能迎刃而解，真正落實樂在學習。

培養孩子手腦並用、五育均衡，就是理想幼兒園的用心。 圖／康橋 提供

「我五歲，喜歡學校的球池;也喜歡和好朋友一起捏泥土」小女孩們開心地回答，和同學非常要好，天天玩在一起。康橋國際學校幼兒園總園長徐雅婷表示，「在學習的場域裡不是罐頭式的遊具，每個硬體設施我們都請專家客製化設計，孩子可以在其中得到什麼樣的舒展、達到什麼樣的教學意涵？這就是我們的教學課程思索的重點。」

在家長探訪幼兒園的經驗當中，通常都會詢問學校是使用哪種教學體系？對於環境的要求則是清潔衛生即可，很少注意原來學校裡面每個硬體配備、教具設備，甚至是遊樂設施都蘊藏著大學問，經過徐總園長解說驚訝學校藏著魔鬼細節。

精心設計的教具，讓孩子在輕鬆的環境中學習探索。 圖／康橋 提供

康橋國際學校幼兒園以中英文統整主題教學為核心，輻射向外重視品格、強健體格、培養文化、扎根能力，經緯交織出有自我照顧跟尊重他人能力的康橋寶貝圖像，這樣的氣質是很難比擬，就是幼兒園要給孩子們帶著走的態度和能力。

台灣少子化的現況，每個孩子在家裡都是寶貝，儘管家長呵護備至，該學到的能力還是完全不能忽略。康橋幼兒園總園長徐雅婷進一步說明，在康橋幼兒園很重視培養孩子自理能力的生活教育及體能遊戲，細到小肌肉的訓練進而到大肌肉的活動都很重要。透過課程的設計鼓勵他們獨立思考、自信表達，奠定健康體魄的同時，學習專注力也會提升。

好的學習夥伴，將是孩子一輩子的資產。 圖／康橋 提供

在國際、創新、多元、適性的辦學理念下，從品格、健體、文化到能力，從學齡前全方位打好無縫銜接小學階段的學習基礎，讓孩子保持樂觀、展現自信，在一個讓孩子喜歡上學的學校培養五育均衡發展的未來菁英、各界領袖。