全國花燈競賽的常勝軍 台南光華高中兩作品獲優等

台南市光華高中參加全國花燈競賽，作品「想飛」、「想入飛飛」榮獲傳統燈藝高中職組及多媒材高中職組優等，目前正在新竹市孔廟園區展覽。學生表示，製作過程雖辛苦，卻收穫滿滿。

全國花燈競賽受疫情影響而延緩，日前公布成績。傳統燈藝組「想飛」是以飛天牛的概念期許夢想起飛，百業興盛。擁有七彩翅膀的牛群帶著歡喜的心情，引導大家突破疫情的低迷，祈願未來迎向美麗新世界。

多媒材組「想入飛飛」則是運用菜瓜布、竹編、麻繩、傳統花布等代表農村的素材，以穀倉上的牛群象徵大家庭的團聚、富足與和樂，麥穗代表豐收；而整座穀倉寄託著大家的期許，希望疫情早日結束，讓遠在各地的家人能團聚，，平安幸福地度過往後的每一年。

兩件作品都是光華高中多媒體設計科一、二年級學生所創作，傳統燈藝組是由張自祥、李采軒、孫睦惠、陳葉紜汎、林育瑤所製作。多媒材組由楊雅涵、嚴雯薰、陳育綾、吳佳臻、張鈺瑄所創作。校長張淑霞表示。學生都是利用社團時間討論並繪製設計圖，並在晚上與假日學習點焊骨架、配色、貼布、媒材應用、布線、組裝，耗費許多精力和時間才完成。