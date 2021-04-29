中研院爆勞資爭議還敗訴 教團籲通盤檢討

我國最高學術機關中央研究院爆勞動糾紛，台灣高等教育產業工會前年起陸續收到中央研究院職員反映院內勞動環境的各類問題，包含違規解僱、部分單位對勞方請假刁難、職場霸凌處理機制不足等問題，甚至有中研院勞工因請假爭議遭解雇因而狀告法院，上月勞工勝訴，呼籲中研院應導正勞權環境。

高教工會今率中研院勞工、律師召開記者會。高教工會組織部主任林柏儀表示，中研院除了大量研究人員，另還有4500多名職員協助研究庶務，近來卻收到非常多職員陳情，比如有繼續工作，卻要求勞工簽下一年一聘契約，甚至對勞工施以懲戒式解僱，法院判勞方勝訴後，理應恢復勞工工作權益，至今卻沒有動作，還有意上訴。

中研院智財技轉處員工薛小姐去年因請假爭議，遭中研院懲戒性解僱，為釐清法律程序走上訴訟一途，今年3月獲一審勝訴。

法律判決文指出，中研院智財技轉處只因員工請假爭議，即片面修改過去考績並施以懲戒解雇，並沒有佐證員工達到「情節重大」，判決該解僱不合法，應恢復聘僱關係，讓勞工可以回任原職。

判決書也指出，中研院事後回頭修改當事人前兩年的工作考績（107年甲等、108年乙等），一率改為丙等，並未按工作規則考績分配比例（工作績效80%、其他20%）進行，並不合法。

薛小姐表示，當時中研院要她認錯，甚至利用以刑逼民的方式逼她離開，當下認為人事管理應符合法律規範，因而走上訴訟。薛小姐說，她虛心接受法院判決，未來也會謹慎所為，不用事、病假出國，呼籲中研院不要用違法手段處理請假瑕疵。

中研院勞資會議勞方代表張震宇也表示，中研院隱含職場霸凌、請假、聘僱契約一年一簽等問題，過去兩年間，皆有在勞資會議中向中研院提建言，勞動局也有來函要求改善聘僱契約問題，卻有很多同事契約仍是一年一簽，改善進度仍是未知。

張震宇也說，中研院至今對職場霸凌問題仍未落實防治措施與申訴管道，雖有防治計畫，但計畫內容也僅著重心理輔導，卻對霸凌加害者無任何作為。

林柏儀表示，中研院至今已有五件因違反勞基法被開罰，比如薪資未達基本工資、沒有七休一、契約一年一簽等，相關問題至今仍無改善，甚至還出現誘導性逼迫自願離職。他質疑，民間事業慣老闆的詐騙手法，怎會發生在最高學術機關？

林柏儀表示，中研院應提出制度改革，並放棄上訴恢復勞工應有權益。他認為，中研院也應檢討違法失職的錯誤，「為何做違法決定的人，卻沒有相關懲戒？」

尚待中研院回應。