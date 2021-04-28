終身教育6大目標 今年首增「永續發展」融入SDGs

教育部今天宣布今年全民終身教育六大學習主軸，除既有的多元文化、閱讀、本土語言、藝術、科普，今年新增第六項「永續發展」，盼民眾更了解聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）。擔任教育部終身教育「永續教育圈」圈長的金車文教基金會總幹事曾清芸說，將透過活動、研習、桌遊等遊戲，讓0到99歲的民眾都了解此事。

教育部次長林騰蛟指出，永續發展教育以「從我到我們」為核心，讓民眾關注海洋及山林環境保護、理解國際議題、經營全球夥伴關係三面向，從教育扎根，建立從台灣到全球的國際夥伴關係。

曾清芸說，聯合國提出17項永續發展目標至今六年，國人對這些目標的了解仍有限，希望透過終身教育管道讓全民關心此事。具體作法包括辦理不同的活動、研習、講座、教師研討會，甚至設計桌遊等遊戲促進理解。基金會也與長期投入國際會議、推展智慧城市的國際氣候發展智庫合作推廣相關議題。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳說，很多人以為「永續發展」是單純的環境議題，它涉及層面廣，包括經濟、社會、環境及三者間的平衡。聯合國提出17項永續發展目標，不只是終結貧窮、提供優質教育、促進性別平權等17項議題，還包括底下的169個子目標。