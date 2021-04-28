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補習上到深夜！ 他嘆「現在學生太可憐」：還好我七年級生

聯合新聞網 / 綜合報導
不少父母會將小孩送去補習班，希望讓子女維持優秀成績。 示意圖／ingimage
不少父母會將小孩送去補習班，希望讓子女維持優秀成績。 示意圖／ingimage

不少父母為了拉高子女的成績和競爭力，安排許多課後補習和才藝進修班，讓孩子傍晚從學校離開後，還得一路上到將近深夜。一名網友就表示，看見已經晚上11點多了，補習班的學生竟還不能離開，不禁感嘆「現在學生真的很可憐」，並慶幸自己是「七年級生」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，晚上11點多時，他看到一間補習班還沒放學生下課，讓他覺得現在的學生有些可憐。原PO透露，自己是七年級生，學生時期補習最晚也就到10點左右，對於學生「越補越晚」的現象，他感慨指出「讀到那麼晚隔天還要上課，真的學習能力會很好嗎？」

該文底下湧入討論，網友紛紛留言「真的，以前唸書唸到那麼晚覺得好累，回到家又那麼晚」、「我也七年級的，國中光分班夜讀到8點我就受不了了」、「每天晚回家晚睡覺，根本就沒辦法好好專心上課」、「現在小孩都沒童年了，我兒子才國小下課就要9點半以上了」等，對原PO的立場深有同感。

此外，還有補教老師現身說法，表示「學生平常不問問題，月考前問到半夜12點，最誇張的一次是1點半才讓我走，誰比較可憐」、「一些小朋友的父母忙到沒空來接，常常耗到快11點才剩最後一兩個，超累」，引來網友直呼「是老師可憐吧，多麼想早點下班」、「老師被搞到不能下班」。

補習 競爭力

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