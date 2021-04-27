北醫大有意甄選康寧大學董事 28日將辦師生說明會

教育部將甄選康寧大學董事會董事，台北醫學大學、中信金、敏實、崇越、一貫道都傳出有意入主。據本報了解，台北醫學大學確定組隊甄選康寧大學群組董事，明天中午將於校內舉行公開說明會，向師生說明相關校務規畫。北醫大校長林建煌證實，北醫大決定要參與甄選，其餘細節不便對外說明。

北醫大對校內教職員生發出會議邀請，指出明天中午將舉行校務發展專案說明會，除廣納意見外，期望共同為北醫大的未來努力，讓此專案更臻完善。

據了解，校方所稱「此專案」，意指北醫大將甄選康寧大學董事一案。北醫大董事會已開會通過，決議甄選康寧大學董事。

林建煌表示，北醫大是一所以醫學為本的大學，希望發揮更大的影響力，而康寧也是以醫學科系為主的學校。學校做決策前，都會舉行說明會詢問大家意見，明天的會議是第四場次，舉行目的是讓先前未與會的教職員生了解校務規畫。

聽聞北醫大決定甄選董事，一名康寧大學台南校區教師表示，若北醫來併校是為增加康寧台南校區既有的餐旅科系，「台南校區教師非常歡迎！」但若北醫大擬將台南校區轉型為其他機構，現有教師恐遭解聘，是他們不樂見的方向。

一名康寧大學台北校區教師說，康寧一路從職校發展為大學，台北校區招生率達97％辦學良好，希望新董事會願維持台北校區的主體性，並對學校投入更多經費，協助改善教學設備等硬體設施。

原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，遭教育部解散。教育部近日公告康寧大學董事遴選辦法，康寧大學董事共13席，將開放外界投件爭取成為個人董事或群組董事（以三到六人聯名組成群組提出申請），意者應繳交康寧大學校務發展建議書，並經三階段遴選後取得資格。

教育部高教司表示，第一階段採書面審查方式辦理，由康寧大學董事會推選小組以不記名方式，擇優選出符合資格的個人董事及群組董事；董事候選人第二階段要到康寧大學舉行座談會，聽取校內師生對校務發展的建議並做回應；董事候選人第三階段要向推選小組委員報告，並進行詢答，最後投票選出董事。

一名參與董事推選工作的人士推估，外部單位如北醫大、中信金，應該都會甄選群組董事，並推派六人「推好推滿」，才能發揮影響力。至於個人董事可宣布捐資，或提出募款計畫，但看在推選小組成員眼裡，募款計畫「可能只是出一張嘴」恐跳票，他們較願開放捐資者入主。