永達停辦7年未付教師資遣費 高教工會批教育部不作為

永達技術學院2014年停辦至今七年，高教工會今與教師北上到教育部門口抗議，指學校董事會積欠教職員資遣費、公保年金，並將賣地收入全數非法挪用，教育部卻遲未處理。遲至2020年才重組公益董事會，但政府仍未拿出立場協助，至今也未提任何補償方案。甚至行政院會通過的「私校退場條例」草案也排除協助永達師生。

高教工會辦公室主任陳書涵說，2014年永達惡性停辦，當初仍有625名學生，被迫轉學或輟學，三年後追蹤僅有335名學生順利畢業，畢業率僅54％，近半數學生受教權益遭犧牲。絕大多數教職員則因無預警退場而失業，也未獲政府協助介聘與轉職，生活陷入困境，至今卻連一毛資遣費皆無。

高教工會引述教育部長潘文忠上周在立法院接受質詢的內容，並說他公開對立委表示，會積極協助已退場學校的教職員權益。然而對於永達技術學院已經退場七年，教職員在當年因為教育部對於私校停辦過程草率，而未依法實質監督的情況下，連一般私校教職員最基本的權益保障都未獲得，甚至退休金還遭積欠至今。針對永達一案，教育部至今根本未提出任何具體協助。

教育部技職司科長陳映璇表示，行政院會通過的「私校退場條例」草案對過去已停辦學校的教師已有相關保障，通過後可向退場基金申請墊付，包括公保年金等。