學生代表指教育部創新條例10大缺失 要求暫停審查

教育部「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案已通過二讀，經濟民主連合、台灣學生聯合會今天舉行記者會，指出此條例架空大學法等13項法律、研究學院院長獨大、師生權益缺失、校園資源與人才掠奪、監督機制失能等十項問題。他們呼籲立法院停止審查，教育部也應補辦三方聽證。

舉行記者會的學生代表表示，創新條例排除大學法等13項法律適用，教師聘用可跳過校內三級三審程序，研究學院運作幾乎不受校務會議監管。條例通過後，將在至少8至12年內嚴重影響大學校園中的招生、教師聘用、產學關係、校務運作機制，並產生包括技術外流、院長獨裁、校園資源與人才掠奪及監督機制失能等各項問題。

學生代表說，創新條例雖然規定申請設立研究學院需校務會議通過，但做為研究學院核心規範的「創新計畫」或其草案卻完全不需要務會議審議。校務會議同意申請研究學院的決議形同空白授權，校園民主蕩然無存。

他們表示，決定院務方向的審議會無學生代表；有學生代表的監督會，實質上不具任何有效制衡權力。此條例踐踏校園民主、無視師生共治，儼然把大學校園當作職業培訓所。

學生代表指出，創新條例規定國立大學將撥交校地給研究學院，研究學院得將經管的國有不動產及動產以出租、設定地上權或無償方式，提供合作企業開發、興建或營運，不受國有財產法第28條規定限制。將來山也BOT，海也BOT，大學也BOT，工廠就在宿舍邊，可以從碩博士階段，就近提前體會科學園區的爆肝人生。

教育部高教司專門委員李惠敏表示，教育部相當重視此事，並會考量校園民主及專業發展需求，在確保研究學院運作的公益性及教育性前提下，進行條文評估，後續於立法院協商時，積極與立委討論。