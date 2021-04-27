為「完整學習」延後考招 全教產指問題在畢業門檻太低

教育部日前公布111學年新版考招期程，明年學測甄試入學將延至5至6月進行，分科測驗（現為指考）將延至7月24及25日舉行，8月25日放榜，引來各界抨擊。全國教育產業總工會今天表示，新版考招制度雖讓學生學習歷程完整，但教育部不斷降低學業及德行畢業門檻，當學生達到畢業條件後，只管學測考試，不顧高三下學期課程，將讓教師教學與學生學習均陷入兩難。

全教產表示，根據「高級中等教育法」、「高級中等學校學生學習評量辦法」規定，2019年7月以前入學學生，普通高中學生畢業最低學分數為160學分，其中包含必修課程120學分、選修課程40學分；新課綱上路後，2019年8月以後入學學生，普通高中學生畢業學分數降為150學分，其中包含部定必修及校訂必修科目至少取得102個學分、選修科目至少取得40個學分。

全教產高中職委員會主委林建增表示，學生的畢業學分在高三上就修得差不多，導致不少學生一到高三下學期，在課堂中就呈現「半放棄」狀態，學習意願非常低。他也提到，舊課綱的160學分已經夠低，已可預見明年新課綱第一屆學生升上高三，問題會更嚴峻。

全教產也接獲基層教師反映，學生畢業最低學分數逐步降低，當畢業學分數一達標，學生針對學科、藝能科的參與度均降低，且不願投入學習，例如游泳課不下水，部分學生對於學科、藝能科更動不動就請假；另外，現行規範獎懲紀錄相抵後未滿三大過，即可核發修業證明書，各校目前德行評量也已形同虛設。

林建增也說，過去還有德行量化評量指標，比如德行評量60分以下不能畢業，現在已全部取消，改以功過相抵未滿三大過即可畢業，學生若被記過，態度也相當消極，幾乎沒有警惕效果。

林建增建議，教育部應在學生德行評量加質化指標，或在學測個人申請時加入導師的質性評論，唯有納入升學考量，對學生才有警惕作用。

全教產呼籲，教育部應多傾聽第一線執行教師的聲音，政策若缺乏完整配套措施，恐適得其反，得到的只是錯誤政策種下的惡果，讓青年世代的學力及國力失去國際競爭力。