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學柔道卻重傷 小孩學什麼才藝CP值高？過來人推1項：一生受用

聯合新聞網 / 綜合報導
因日前台中7歲童遭重摔，不少家長擔心，要不要送小孩去學柔道？示意圖，非當事人／ingimage
因日前台中7歲童遭重摔，不少家長擔心，要不要送小孩去學柔道？示意圖，非當事人／ingimage

台中日前一名7歲男童學柔道，疑遭學長和教練重摔導致顱內嚴重出血，目前仍在昏迷中，引起各界撻伐道館，也有不少家長擔心，還要不要送小孩去學柔道？

原po在PTT八卦板發文，表示一些家長本來是讓孩子要去學防身，沒想到卻有生命危險，因此詢問網友，「小孩學什麼才藝最好、CP值最高？」

貼文引起熱烈討論，其中過來人紛紛推薦學音樂，「認真回，音樂，小孩培養音感一生受用」、「珠心算真的沒用，要是能重來我會選吉他」、「學音樂，人的氣質真的有差」、「珠心算跟鋼琴都有學，只有鋼琴到現在還有用，千萬不要學珠心算，算數邏輯跟學校學的不一樣，國中還沒差，我高中時花了一段時間才能正常算數學」、「坐在鋼琴前練琴可以培養定性」。

也有人認為可以學其他才藝「英文＋程式語言」、「跳舞」、「心算部份還是受用至今」、「現在超多小孩在樂高機器人補習班學寫程式」、「以現在的潮流看，程式吧，但20年後吃不吃香不知道」。

另外，有網友點出想學防身柔道仍是不錯的選擇，但重點是要在身體能承受劇烈衝擊前，先學習自我保護，「小孩習武應該以學精神教育跟自保比較多吧！」

柔道 補習 程式教育

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