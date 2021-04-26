上網愈久成績愈好！因材網助中小學生及格率增2成

「這是一本很特別的書，它為許多臺灣成年人的求學過往提供寫實且生動 的背景，也讓人們見識到一名創業者、經營者的不凡態度。」——曾光華（國立中正大學企管系所暨行銷所教授）專業推薦。

2021-04-26 18:41