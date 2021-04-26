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上網愈久成績愈好！因材網助中小學生及格率增2成
上網不一定對學業成績造成負面影響。教育部表示，全國有4376所學校共181萬人註冊因材網帳號，應用因材網協助學習落後學生的結果顯示，相較於無使用者，使用因材網四小時者，國語科成長測驗通過率增加19.9％，數學科增加26.4％，英語科增加23.3％。
教育部也發現，使用因材網平台時數越多，越能有效提升學生運用科技進行自主學習的能力。
教育部資科司表示，今年起擴大推動科技輔助自主學習，並因應疫情線上學習需求，將增加個人化學習行動載具補助，預計補助7萬8280台。
網路也將變快，資科司表示，今年起辦理TANet骨幹網路設備擴充，預計2025年完成TANet重量使用縣市教育網路中心升級至暗光纖，大幅提升縣市網路中心網路交換速度，提供師生更穩定、更高速的骨幹網路。
資科司指出，另將結合現有平台，發展多元的遊戲式互動學習模組，讓老師可依照授課內容選取數位教材，安排學生透過遊戲中的樂趣、互動、回饋等元素，增加趣味性與成就感，促進持續參與數位學習的動機。
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