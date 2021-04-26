教部推雙語教育 高中生喊「已經夠忙了」籲適性發展

蔡英文總統宣示2030雙語國家政策，立法院今天舉行「雙語課程列入國民教育法、高級中等教育法政策評估」公聽會，教育部次長蔡清華表示，教育部今年到2024年將投入65億元，全面提升國內中小學師資質量，也將聘300多名外師輔助教學，目標是2030年全國中小學英語課都採全英語教學。

蔡清華說，我國政府為雙語國家政策投注100億元，其中教育部分配到90億元，25億元用於推動大專校院學生雙語化學習計畫，目標是2030年至少40所大專校院八成以上英語課採全英語授課。另外65億元投入中小學雙語教育，要拚2030年全國中小學英語課都採全英語教學。

蔡清華坦言，師資是此計畫最大難題，教育部現已加速培育，109學年已有14所大學開設雙語師資培育，共691人修習，即將再增兩所學校；另開辦在職教師雙語教學增能學分班，已有125名在職教師修畢。110學年持續擴大培育，預計每年培育1000名在職教師、500名師資生，到2030年累計培育1.5萬名雙語師資。

立委范雲表示，全國有3600多所中小學，目前僅2300多名雙語教師，一校不到一人，就算再增1.5萬人也不夠，呼籲教育部加把勁。

新竹中學校長李明昭表示，目前沒誘因鼓勵教師進修後教雙語，呼籲教育部開放教師公費進修，修畢後若教雙語，應給予較高待遇。

新北市樟樹國際實創高中校長陳浩然也說，師資是雙語教育最大問題，班級數少的學校毫無教師，班級數多的學校教師不足，呼籲給願教雙語的教師更多獎勵，並規範新進教師外語能力，讓新進教師都能教雙語。此外也應增加代理教師員額來補足師資短缺。

台北市三民國中雙語實驗課程學校教務主任徐雅鐘分享雙語教學實例，她說校內僅邀有興趣、有意願的教師教雙語，非全校投入。七年級（國一）生上雙語課程較吃力，故校方降低英語比率；八、九年級生則適應較佳。該校目前僅在非考科、彈性學習時間實施雙語教學，每周占三分之一，她認為這樣較合理。

公聽會另邀台北市政大附中英語國際特色班學生姜硯瑀發表意見，她表示身邊家境好的學生會補習英語，國中時班上就出現英語程度差距，是貧富差距的惡性循環。她的數學教師曾全程用英語教學，班上多數人聽得很吃力，聽得懂的人在上課期間忙著和同學解釋，結果因此漏聽了，也沒跟上進度。

姜硯瑀表示，如今108課綱上路，高中生除了讀書，還要完成學習歷程檔案，最近教育部又新增本土語課程，「學生已經夠忙了。」