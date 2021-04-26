王宇到王董 《走一條教育與創業並行的路》新書發表會

《走一條教育與創業並行的路》新書發表。圖／力宇教育提供 「這是一本很特別的書，它為許多臺灣成年人的求學過往提供寫實且生動的背景，也讓人們見識到一名創業者、經營者的不凡態度。」——曾光華（國立中正大學企管系所暨行銷所教授）專業推薦。

身為專業的補教老師「王宇化學」的創辦人，他是講臺上最吸睛的化學王宇老師，見證了時代變遷以及臺灣補教業的轉型之路，這本書分享了創辦人如何洞察先機、 勇於創新，迎接時代給予的挑戰，造就全臺化學第一學習品牌以及滿懷研發熱情與創新精神，投入數位學習、教育科技產業，化身為最有前瞻眼光的王董。

《走一條教育與創業並行的路》，短短時間也快速二刷，4月24日下午於板橋良師塾人文食飲舉辦新書分享會。現場學生、親朋好友、教育同業共襄盛舉，王宇老師的台大恩師前衛福部蔣丙煌部長，也親臨現場。

因為職業生涯規劃與時代發展背景，踏上了這一條教育與創業並行的路。希望藉著記錄下這段辛苦卻充實的人生經驗，與讀者分享交流。對四、五年級的朋友來說，本書將帶著大家一起回憶青春歲月。目前還在求學、創業的年輕朋友，也期待本書可以陪伴大家一起扎根現在、規劃職涯、翻轉未來。書中也開闢「王宇老師的創業心法」單元，熱情分享作者近三十年的補教創業心得，提供讀者更多思考方向。

這本書的出版，紀錄下王宇團隊一路成長的點點滴滴，也期待帶給教育產業嶄新的靈感與活力。

本周末，王宇老師將在臺北大學舉辦《走一條教育與創業並行的路》新書分享講座。

時間：5/2( 日 ) 下午3:30-5:30

地點：臺北大學台北校區教學大樓8樓815 研討室(台北市民生東路三段67號)

主講人：王崇旭/王宇老師

參加方式：自由入場，座位有限，額滿為止。

王宇化學創辦人-王宇老師。圖／力宇教育提供