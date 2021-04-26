50所高中今年拚設雙語實驗班 學者：恐淪變相資優班

呼應蔡英文總統雙語國家政策，教育部次長蔡清華今天表示，今年8月將有50所高中增設「雙語實驗班」，英語和部分學科課都採雙語教學。高中校長支持增設，但學者反駁此事，並說這將成為變相特權班、資優班，家長會擠破頭把孩子塞進去，讓教育階級化。立委也認為公立高中不應推行此類班級。

蔡清華表示，雙語實驗班不只英語課採全英語，也逐步推動學科採全英語授課，讓他們銜接大學端正在推動的大專校院學生雙語化學習計畫。109學年已有部分學校搶先增設雙語實驗班，包括公立高中四校、十班，以及私立學校八校、17班。

按教育部國教署擬定的「高級中等學校雙語實驗班計畫」，此實驗班英語文課程以英語教學為主，並以全英語教學為目標。其他領域課程應逐年提高以「雙語教學」的節數比率，在開設雙語實驗班第三年（112學年）起達一成、第四年（113學年）起達二成、第十年（119學年度）起達四成。

計畫也說明，「雙語教學」指單一節課的教學語言以英語為主、國語為輔；其中以英語教學的時間至少達該節課程時間五成以上。蔡清華補充，如果為推行雙語教育，規定一堂課完全不說中文，導致學生聽不懂，反而不好，故鼓勵各校漸進式調整。

花蓮縣宜昌國中校長陳玉明支持實驗班制度，並說教育部規定一校未超過240人不得設班，讓許多偏遠學校失去機會。新竹中學校長李明昭則說，師資是成立實驗班一大難題，竹中將聘足能教雙語的教師再申請。

台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬反對，她說這類的班級會變成變相特權班、資優班，不宜在公立學校推行。立委林奕華也認為公立高中不應推行此類班級。

蔡清華表示，目前只規畫高中階段推行實驗班，而國中、國小屬國民教育階段，是普及教育，教育部不傾向設雙語實驗班，否則恐影響學校經營。教育部鼓勵國中小教師依照學生需求，以雙語教授學科知識，並增加學生使用英語的頻率。