國圖推學界論文公開 提升國際能見度

讓所有讀者都能享用豐富的學術資源！國圖館長曾淑賢26日出席「110年台灣學術資源影響力發布會」表示，為方便研究者進行學術參考，國圖鼓勵各大學校院授權研究著作電子全文，也與教育部共同推動學位論文授權公開，提升台灣學術研究能量及國際能見度。

彰顯台灣軟實力

國家圖書館館長曾淑賢說，「台灣博碩士論文知識加值系統」完整收錄1945年至今全國各大學校院超過124萬筆論文書目、摘要，以及逾56萬筆獲作者授權公開的電子全文，免費開放給全球的研究者下載利用，不僅限於台灣，這也可以彰顯台灣的軟實力在全球的影響力。

曾淑賢表示，「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」收錄1278種期刊，篇目達198萬9225筆，專書則收錄3萬3088筆，以及收錄超過750萬筆引文索引；「台灣期刊論文索引系統」收錄5500種期刊，建檔期刊篇目有270多萬筆，而「期刊文獻資訊網」也從今年改版，在介面上新增「5年影響係數」、「各類型文獻引用與點閱次數統計」，提升文獻檢索與研究的便捷性。

AI研究受重視

對於學位論文主題的分析，曾淑賢說，108學年度人工智慧相關研究的熱度持續；期刊論文部分，COVID-19、中美貿易戰等熱門研究主題反映時事，且期刊論文呈現研究趨勢，預測未來人工智慧研究仍受重視，傳染病防疫及中美關係將成為學位論文研究重要主題之一。

教育部終身教育司司長黃月麗則恭喜本次獲獎的198個單位及團體，期許大家能與國圖一起再接再厲，加強研究能量。

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