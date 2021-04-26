5成偏鄉生會考英語未達B級 全教總籲分段實施雙語教育

立法院教育及文化委員會今天下午舉行「雙語課程列入國民教育法、高級中等教育法政策評估」公聽會，與會的全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁表示，呼籲雙語教育政策分階段實施，先提升學生英文學習力，待學生英文學習有一定基礎後，再來考慮是否以英文作為授課的語言工具。

李雅菁指出，近年國內英文學習雙峰化，雙峰現象甚至超越數學，不容忽視。他引述國中會考的結果及台師大心測中心資料，103學年到104學年，國中會考近三分之一學生的英語文程度被列入待加強（C）等級，而偏鄉學生成績從106學年到108學年，已連續三年超過五成未達基礎等級（B）。

李雅菁建議參考學習第二種非母語語言的方式，如大學日語、法語、西班牙語等系所的課程設計。這些外文系所會依課程不同性質，安排外師或是中師教學，在上課人數上也會因應不同課程性質，做不同的設計。以會話課程來說，大學一班班級50到60人左右，至少會分成三組，讓一組上課人數大約在15到20人。文法、散文、或是寫作課程，至少會分成兩組。文學史的課程不分組。

李雅菁表示，目前英語教學的方式及上課人數應予以大破大立的改變，英語雙峰現象才有可能改善，唯有英語雙峰現象逐步改善到一定程度，才有機會談是否其他科目以英文授課這件事。