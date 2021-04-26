2030雙語國家開跑！但大學生一聽到英文授課就逃，雙語怎麼推？

為了達到「2030雙語國家」，教育部昨日（4／20）正式公布「大專校院學生雙語化學習計畫」，預計於今年８月上路，2030年大二將有50%學分全是英語授課。但改了學校教學模式，改不了學生的英語恐懼，恐怕最後還是一場空！

蔡英文總統喊出「2030雙語國家」目標後，怎麼落實一直是大眾關注的焦點。

教育部昨天（4／20）正式公布「大專校院學生雙語化學習計畫」政策，目標2030年要達成「50-50-50」，2030年要有6所雙語標竿大學、30間雙語標竿學院，至少50%大二學生聽說讀寫精熟程度、50%大二生和碩班生當年50%以上學分為全英語課程。未來四年並將投入25億元經費，協助大專校院優化雙語環境。

高目標、灑大錢，但《遠見》私下探訪各大學校長，不管國立、私立、技職，許多校長都私下表示「真的很難」甚至「根本不可能」。關鍵不只是憂心教學資源的配套短時間內跟不上，更重要的是「一談到英文，台灣大學生就彷彿如臨大敵」！

學生逃避：課開得出來也沒人想選

英文是許多大學生的罩門，一看到選課表單上有全英文授課，有些人會有些遲疑，但大部分學生可能直接選擇逃避。在大學，我們常可以看到，若是有一堂選修課程是英文授課，教室內的學生就寥寥可數，甚至根本開不成課直接倒班。

在主打外語的文藻外語大學，過去也曾訂定「禮拜二說英語」，上課、辦公等都必須使用英文，結果沒想到，那天全校學生就格外有默契，不管是上課、洽公都跳過那一天，學校像是空城。

早在教育部此次政策前，台灣的大學推動國際化已行之有年，例如提供全英文課程或是英文專班，不僅是為了吸引外籍生就讀，更鼓勵本地生走向國際。不過，不少大學生對自己的英文能力感到擔憂，甚至認為自己已難以消化本科專業知識，現在又用不熟悉的英文學習，最後可能什麼都沒學到。

但面對英文的恐懼，大學生該如何應付課表上愈來愈多的英文授課？台師大、元智、中山等推行全英語課程多年的教授，提點學校如何突破學生心理障礙的最難一關。

教學陣痛期：用互動維繫學生不逃課

台灣師範大學教育學系教授林子斌，在大學開設英文授課課程多年，也長期深耕雙語教育領域。他點出，其實台灣大部分大學生，是可以應付英文授課，但關鍵還是在於學生「怕挑戰」，擔心英文能力不敢踏出第一步。

元智大學管理學院成立學士英語專班已近十年，專班主任張玉萱觀察，一開始大一學生進入全英文的學習環境一定會有陣痛期，甚至由於英文專班有外籍生的加入，在溝通與做事方式上也需適應，但渡過第一年，學生在專業與英文綜合能力上一定會比一般生強。

但，該如何度過陣痛期？張玉萱認為，針對老師，不能只是將課程教材翻譯成英文，多年來她不斷調整教學模式、課程規劃等，像是課堂上融入更多小組討論、主題式教學，甚至是翻轉教室，讓學生有更多英文表達機會，也需有更多助教與課後輔導資源幫助學生。

最終目標，就是希望建立學生「自主學習」，包含利用校內英語學習資源、與外籍生互動，甚至是線上英文課程等。

去年中山大學推出全英文授課十年計畫，朝著「全英語大學」前進，教務長林伯樵也強調地說：「推動全英文授課的初衷，還是在於學生是否認同自己的未來會往世界走，學生若無動力，強迫學習也無意義。」

程度落差：全英教學不是人人需要、想要

另一個影響大學生英語學習動力的重要因素，是「程度落差」。如果一個班上學生英文程度落差很大，程度較弱的學生只會自信更加喪失，程度好的也會覺得學習被拖累，大家都得不到好的學習品質。

林子斌認為，若一間學校本身學生英文程度就不夠好，進到大學的目的，是想學習專業，其實不一定要勉強推動英文授課，學生不僅上課聽不懂，更對專業失去興趣，「唯有當學校學生都有一定英文程度，英文授課才能確實加分」。

另外，大學專業百百種，教育部推動雙語大學時，就招來不少學生、教授提出質疑，例如中文系的詩詞曲賦、文學、漢學等，使用英文教學是否沒有意義？抑或是韓文、法文系本身是為學習其他語種，用英文學習是否更多此一舉？

林伯樵認為，各科系是否推動全英文授課以及推動程度，應針對各系專業與產業需求等考量為主，且不能將同樣標準適用於不同專業。例如中山大學尊重各系選擇，像是電機工程學系、機械與機電工程學系、化學系由於產業考量最先開始實施。

不過，林伯樵也提到，不同於一般想像，中文系其實也一直推動國際化，國際上漢學交流頻繁，不少國際生也來台修讀漢學，像是中山也設立了漢學英文、韓國漢語學、西方漢學等課程，中文系其實也正在走向國際化。

「教學是雙語的一環，但不是唯一！」林子斌說，雙語大學很多人都以為就是課程變成英語授課而已，但其實還要包括整個環境建立，當國際生加入、雙語校園等配套建立，雙語人才的培育才有機會真正成功。

（作者／邱于瑄 本文出自2021.4.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）