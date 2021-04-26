教部砸65億元 2030年中小學英語課採全英語教學

立法院今天下午舉行雙語教育納入中小學課程的政策評估公聽會，教育部次長蔡清華表示，為邁向蔡英文總統所說的2030年雙語國家，教育部2021年到2024年先投入65億元，全面提升國內師資質量，也將聘300多名外師，目標是2030年全國中小學英語課都採全英語教學。

在此之前，蔡清華表示2021年8月就會有50所高中設「雙語實驗班」。這些班不只英語課採全英語，也逐步推動學科採全英語授課，讓他們銜接大學端正在推動的雙語大學計畫。

按教育部國教署「高級中等學校雙語實驗班計畫」，此實驗班英語文課程以英語教學為主，並以全英語教學為目標。其他領域課程應逐年提高以「雙語教學」的節數比率，在開設雙語實驗班第三年（112學年度）起達10％、第四年（113學年度）起達20％、第10年（119學年度）起達40％。

計畫也說明，「雙語教學」指單一節課的教學語言以英語為主、國語為輔；其中以英語教學的時間至少達該節課程時間50％以上。蔡清華補充，如果為推行雙語教育，規定一堂課完全不說中文，導致學生聽不懂，反而不好，故鼓勵各校漸進式調整。

蔡清華坦言，邁向雙語國家，「師資」是最大難題。蔡清華表示已加速培育，109學年已有14所大學開設雙語師資培育，共691人修習；另開辦在職教師雙語教學增能學分班，共125名在職教師修畢。

蔡清華表示，110學年持續擴大培育，預計每年1000名在職教師進修及500名師資生修讀，到2030年累計培育1萬5000名雙語師資。