教育部優化視聽教室 1338所中小學設備再升級

因應108課綱，教育部國教署表示，去年起推動國民中小學「視聽教室優化」計畫，優化視聽教室教學設備並朝「多目的使用」空間進行規畫，支持教師教學及學生學習。目前共核定補助1338校，補助項目包括互動式觸控螢幕、AR／VR設備、組合桌椅等教學設備。

苗栗縣中山國小拆除原有椅子，讓空間變得寬敞，座位區選用三種不同色系的木紋地板來區隔，顏色由淺至深，搭配馬卡龍色系的花型坐墊，讓整體感覺更溫暖。師生可在教室上課、聽故事、表演。

台東縣建和國小為原住民重點發展學校，教育部表示，該校結合在地文化，以卑南族圖騰彩繪牆面，並添購觸控螢幕、投影機等資訊設備。

澎湖縣西溪國小、山水國小透過此計畫更換成可因應教學活動的組合桌椅，在視聽設備上換成雙電動遙控投影布幕，讓教學活動展現更加便利，全校學生看見嶄新的視聽教室，也驚呼「變得好漂亮喔！」

教育部也說，高雄市福康國小添購多台觸控螢幕，教師可讓所有學生以分組教學方式進行上網搜尋資料，充分運用智慧型觸控螢幕截取、繪製和書寫等功能，以多元方式討論問題，呈現解決問題的過程，學生在學習過程可以充分參與其中，提升課程的黏著度。