「熬夜唸書、補習班背單字」很用功？東大生直批：欠缺效率

時間分配是一門學問，即使是同樣的事情，在不同的狀況下處理，也會有著不同的效率。最近日本就有東大生分享，如何正確地分配時間。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現役東大學生布施川天馬近日撰文，表示他在擔任補習班教師時，不少同學都曾有容易熬夜，以致於白天無法集中精力用功的困擾。布施川認為，雖然勉強天生夜型的人適應白天生活確實不易，不過這也反映出了，有不少人並不瞭解自己的生活節奏。

布施川指出，在分配時間的同時，就應該要考慮待辦事項的「量」與「難易度」。如果是困難，需要集中精力應付的工作，就最好在自己精神最好的時候處理。然而很多人控制不了自己，常常把精神最好的時段拿去玩樂，結果得熬夜用功，偏偏這時累了一天，是精力最差的時刻，用功效果當然不理想。

布施川表示，如果不遊玩放鬆，身體會一直在緊繃狀態當然也不好。因此他認為最近經常被提倡的「朝活」，特別早起利用晨間時段做點事情，就是一種方法。如把遊玩時間往前挪到「朝活」的時候，接下來在白天清醒時努力用功，就可以避免拖到深夜才唸書，導致精神不濟影響效率的狀況。

另外，也得考慮到做事的場合是否相關。例如說背單字這種事，在家就能自己處理，但仍有學生會難得來了補習班，卻埋頭背誦著單字，其實是一種浪費。而比如數學類需要思考性的問題，很可能需要求助他人，才是在多人學習的環境下適合處理的東西。

布施川認為，比起在意天資如何，不如瞭解自己的長短之處，效率地分配時間利用方式，相信一定能累積出一番成果。