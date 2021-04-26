快訊

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

龍山寺辦公益寫作班 助弱勢學子練文筆

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
龍山寺董事長黃書瑋(左三)與萬華區區長詹天保(右三)，和與來會賓及同學合影。圖/主辦單位提供
龍山寺董事長黃書瑋(左三)與萬華區區長詹天保(右三)，和與來會賓及同學合影。圖/主辦單位提供

龍山寺與聯合報合辦109學年度下學期公益寫作班，共有11校、450名學生參與。龍山寺董事長黃書瑋期勉學生透過提升寫作能力，未來享受更多寫作帶來的成就感。

黃書瑋表示，擁有寫作技巧，無論思考、工作、溝通都會有進步。他記得小學看到國語日報刊登小朋友文章很是羨慕，興沖沖投稿卻沒被採用。後來藉由閱讀、不斷練習，清楚自己喜歡寫什麼、適合寫什麼再投稿，文章終於被刊登。

黃書瑋回憶就讀文化大學園藝系時創辦系刊，需要大量閱讀及寫作，由於經常在校稿時發現錯字，現在已經習慣在看電視新聞或報章雜誌仔細找有沒有錯字。他在開課典禮勉勵同學，不要害怕寫作，只要願意嘗試剖析閱讀的內容並寫下來，時間久了就能進步，有朝一日成為大作家。

萬華區區長詹天保指出，龍山寺對於提供社會救助、清寒獎學金和照顧弱勢不遺餘力，感謝龍山寺延續舉辦公益寫作班，讓學子提升作文能力。他也勉勵同學多閱讀文章、多思考、經常練習寫作，將來才有機會成為傑出作家。

感謝龍山寺持續支持教育，讓更多的學生能追求夢想、實現夢想。台北市教育局中正萬華區督學許裕陞說，他參加網路徵文經常被退稿，也因為這樣，才能有更多寫作及成長的機會。他認為養成寫日記的習慣就是最好的寫作，希望各校能讓圖書館更有讀書氛圍，學生都喜歡來這裡閱讀，在寫作及學業上能更上層樓。

龍山寺贊助公益寫作班自107學年度下學期至今共5個學期，在萬華區各國中小累積開設75班，約有2,250名清寒、原住民和新住民第二代學生受惠。

龍山寺董事長黃書瑋(左六)致贈寫作班經費，由西門國小校長蕭建嘉(左五)代表領取。圖/主辦單位提供
龍山寺董事長黃書瑋(左六)致贈寫作班經費，由西門國小校長蕭建嘉(左五)代表領取。圖/主辦單位提供

龍山寺 夢想

延伸閱讀

鄭弘儀是嘉義蘭潭國中校友 今捐50萬獎學金助弱勢學子

會考國文／別再說國文沒範圍了！考試方向找對 送分題必掌握

陸寫作刊物登超驚嚇詩歌 「半年前淹死的那個小孩沖我笑」

給青年作家的信──來自當代國際知名作家卡倫姆．麥坎

相關新聞

幼稚園畢業「每人收6400元」家長傻眼：有需要辦這麼奢華？

台灣物價年年上漲，生育率卻年年降低，邁入少子與高齡化的社會。有網友抱怨，家中孩子幼稚園畢業典禮加上畢業旅行、拍攝畢業紀念冊等，每人要收4000元，若大人要參與畢業典禮，一位大人還需多收1200元，等於若爸媽帶著孩子參與就要收6400元，令他質疑「畢業是種儀式，不需要這麼奢華，不如回饋在學習上」。

新課綱現場／非關明星高中…新課綱2成功關鍵

本報掌握教育部首份對外公開的新課綱調查結果，發現高中執行新課綱的成功關鍵與是否是明星高中無直接關係，兩大關鍵是校長須行政...

明星高中不一定最強！千人調查點出新課綱成功2關鍵

教育部首份對外公開的108課綱調查結果顯示，一所高中執行新課綱的成功關鍵有二，第一是校長行政領導力佳，第二是校內教師能組...

教育部優化視聽教室 1338所中小學設備再升級

因應108課綱，教育部國教署表示，去年起推動國民中小學「視聽教室優化」計畫，優化視聽教室教學設備並朝「多目的使用」空間進...

高雄開辦全英語教學師資認證培訓 解決雙語師資不足

全台唯一專業外語大學文藻外語大學，配合政府2030年雙語國家計畫，與高雄市政府青年局合作開辦「全英語教學師資認證暨培訓」...

家長相談室／學習歷程想吸睛 百字簡述不可少

對於學習歷程檔案，高中生有很多疑問想問大學教授。清大是全台第一所成立「招生策略中心」的頂大，聯合報專訪清大招生策略中心主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。