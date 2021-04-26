龍山寺辦公益寫作班 助弱勢學子練文筆

龍山寺與聯合報合辦109學年度下學期公益寫作班，共有11校、450名學生參與。龍山寺董事長黃書瑋期勉學生透過提升寫作能力，未來享受更多寫作帶來的成就感。

黃書瑋表示，擁有寫作技巧，無論思考、工作、溝通都會有進步。他記得小學看到國語日報刊登小朋友文章很是羨慕，興沖沖投稿卻沒被採用。後來藉由閱讀、不斷練習，清楚自己喜歡寫什麼、適合寫什麼再投稿，文章終於被刊登。

黃書瑋回憶就讀文化大學園藝系時創辦系刊，需要大量閱讀及寫作，由於經常在校稿時發現錯字，現在已經習慣在看電視新聞或報章雜誌仔細找有沒有錯字。他在開課典禮勉勵同學，不要害怕寫作，只要願意嘗試剖析閱讀的內容並寫下來，時間久了就能進步，有朝一日成為大作家。

萬華區區長詹天保指出，龍山寺對於提供社會救助、清寒獎學金和照顧弱勢不遺餘力，感謝龍山寺延續舉辦公益寫作班，讓學子提升作文能力。他也勉勵同學多閱讀文章、多思考、經常練習寫作，將來才有機會成為傑出作家。

感謝龍山寺持續支持教育，讓更多的學生能追求夢想、實現夢想。台北市教育局中正萬華區督學許裕陞說，他參加網路徵文經常被退稿，也因為這樣，才能有更多寫作及成長的機會。他認為養成寫日記的習慣就是最好的寫作，希望各校能讓圖書館更有讀書氛圍，學生都喜歡來這裡閱讀，在寫作及學業上能更上層樓。