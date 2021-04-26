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幼稚園畢業「每人收6400元」家長傻眼：有需要辦這麼奢華？

聯合新聞網 / 綜合報導
幼稚園畢業花費高達6400元，家長大喊吃不消。 示意圖／ingimage
幼稚園畢業花費高達6400元，家長大喊吃不消。 示意圖／ingimage

台灣物價年年上漲，生育率卻年年降低，邁入少子與高齡化的社會。有網友抱怨，家中孩子幼稚園畢業典禮加上畢業旅行、拍攝畢業紀念冊等，每人要收4000元，若大人要參與畢業典禮，一位大人還需多收1200元，等於若爸媽帶著孩子參與就要收6400元，令他質疑「畢業是種儀式，不需要這麼奢華，不如回饋在學習上」。

一名網友在臉書粉專靠北幼稚園發文表示，近日家中孩子幼稚園要舉辦畢業典禮，老師通知共有畢業典禮、一日畢業旅行、畢業紀念冊等花費，共4000元，由於典禮辦在台北五星級飯店，因此若大人要參加，每一人多收1200元。另外也有單項收費，包括畢冊2200元、畢旅1300元。

該女網友表示，「我和爸爸對於學校這樣的行為很不開心，也有跟老師反應，不是每個家庭都能承擔，畢業是種儀式，不需要如此奢華，不如實質的回饋在小孩學習上，實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？目前考慮是否參加畢業典禮，不參加的話會後悔嗎？」

其他網友則留言「畢業典禮要用餐？且在高級飯店？可能我離開學校太久不知道現在學校畢業會這麼奢華，而且是幼兒園，哈哈！若典禮沒有包含成果發表之類的活動，我認為不參加沒關係耶，主要還是尊重每個家庭的經濟考量。也可另外再自行帶孩子去拍個個人畢業照留念就好」。

不過也有網友表示「我是覺得這個價目表還好啊，嚴格來說是很便宜才對？而且唸私立幼兒園應該都有做好花錢的準備吧？反正不認同就不參加啊～不然學校要怎麼做？不辦被罵，辦太差也是被罵」。

還有人說「看完此篇更加認定台灣為何生育率是全球最低的，也不懂為什麼現在幼兒園辦個畢業典禮要如此奢華」、「現在的我會覺得不需要、好浪費，但在那個當下一定很想跟同學一起參加畢業典禮」。

畢業典禮 幼兒園 畢業旅行

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