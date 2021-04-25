明星高中不一定最強！千人調查點出新課綱成功2關鍵

教育部首份對外公開的108課綱調查結果顯示，一所高中執行新課綱的成功關鍵有二，第一是校長行政領導力佳，第二是校內教師能組成並運作專業學習社群。外界呼籲教育部提升校長對新課綱的認知，並協助教師共備課程，否則未來「選高中像賭博」，選到沒在推動新課綱的學校，就無法接受符合趨勢的教育。

執行這項教育部調查的「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」主持人、台大社會系主任林國明表示，他執行千人調查，超過500名填寫問卷的高中教師指出，一校的校長若積極推動新課綱，校內教師更傾向認為「校內課程真的因新課綱而改變」。

全國中小學校長協會秘書長謝金城表示，校長應熟悉新課綱課程，才能有效籌組會議，發展一校特色課程。也有許多教師主動出擊，主動爭取教新興課程，發揮過去無法展現的創意和專長。

謝金城說，新課綱邁入第二年，課程規畫大致完備，但教師仍不知如何命考題才符合課綱強調的「素養」，呼籲政府多加宣導。

這項調查另發現，教師專業學習社群較發達的學校，也有更高比率的教師支持新課綱。長期協助教師社群發展的「夢的N次方」總召、爽文國中教師王政忠表示，一校文化友善，行政作風上鼓勵教師發展專業，而非一味要求達成有關新課綱績效，是教師社群運作成功的重要因素。

王政忠也說，小校教師少，無法組成多人社群，可投入跨校社群來發展新課綱。「夢的N次方」至今已協助促成近300個跨校社群。

另外，林國明分析，明星高中不一定致力推動新課綱，這些學校反而有部分老師認為「學測成績仍是戰勝111學年考招的關鍵」，不必為了新課綱而調整課程。反之，許多社區高中致力推動新課綱強調的特色課程，這能讓他們走出和明星高中不一樣的路，助學生甄試時展現另類作品。

謝金城任教於安康高中，他說社區高中學生成績雖拚不過明星高中，但有機會透過高中學習歷程檔案的內容凸顯特色。尤其111學年考招新制上路，個人申請管道的學測成績至多五成，另五成是學習歷程和筆面試表現，這讓社區高中教師更積極推動新課綱，充實學生的檔案內容。

另外，林國明表示，和其他類型的學校相比，公立明星高中和前段社區高中，確實有較高比率和大學端合作，邀請大學教授到校授課、指導學生的自主學習活動。前段社區高中對學生自主學習的規畫也較多，同時較常和其他學校教師進行共同備課、課程設計，以及舉辦活動來互相學習交流。

教育部國教署表示，為提升校長行政領導能力，108課綱上路起即推動「高級中等學校校長專業精進支持系統建構與實施計畫」，成立北、中、南、東四區諮輔團隊及全國各縣市分區團隊，辦理校長專業支持工作坊、地區校長研習會議，透過專業團隊提供校長諮詢及協助。

教育部也協助高中教師共同備課，國教署指出，首先是將「成立及推動教師專業社群」納為學校必辦項目之一，並補助學校所需經費，深化教師教學專業。

第二是透過「高級中等學校課程推動工作圈」及各個學科中心，結合地方政府的課程推動團隊，辦理教師專業發展社群，由研究教師、種子教師分區帶領教師進行課程共備。

第三，國教署表示已補助地方政府辦理精進教師課程與教學計畫，建立學校課程推動組織、推動跨系統合作，安排課程來提升教師教學專業。