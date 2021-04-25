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屏東109學年停招國小體育班 教育處：避免定向單一運動

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣仁愛國小籃球隊，是校隊型運動社團，學生練習情形。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小籃球隊，是校隊型運動社團，學生練習情形。記者劉星君／攝影

屏東縣致力體育發展，推動三級五區人才培育政策，屏東縣府教育處在109學年度決議停招國小體育班，縣內有6所國小設置體育班，體育班停招，改由校隊或社團運作，教育處指出，體育班停招與否召開專家諮詢會議，經諮詢會議評估，考量國小體育班會有較多運動傷害、課業輔導等問題，避免太早將孩子單一定向運動種類，讓國小學童身體多元發展。不過有校長認為，應該針對各運動專長考量，不能一概而論。

教育處指出，縣內國小招收體育班104學年度起陸續在仁愛、復興、萬丹、內埔、僑德與車城國小，6校設立體育班招生，依法規定體育班在國小5到6年級設立。

教育處指出，體育班設立層面廣，師資、專任教練配置，課程資源、設施設備經費挹注，與少子女化影響，縣府召開專家諮詢會議，徵詢專家意見。經諮詢會議評估後，考量國小體育班有較多運動傷害、課業輔導等問題。為避免太早將孩童定向單一運動種類，讓在國小階段學生身體得多元發展，因此109學年度全面停招體育班。

萬丹國小校長李岳林說，學校體育班項目排球，以體育班方式球員練習比賽不用從班級抽離，比賽後也是同一班做補課計畫，六年級還是體育班，五年級停招，球員變較少，改以社團練習，表現成績仍亮眼。

國小發展體育班，會有揠苗助長情況？李岳林認為，每個學校發展體育專項不同，不能一概而論，萬丹排球項目，團體球類運動，體育班便於管理，安排課程規畫、補課，且課程安排也有其他運動，籃球、游泳，也有練太鼓，強化手臂力量等。

國立屏東大學理學院副院長、體育系教授林瑞興說，國小階段招不招收體育班見仁見智，小學教育採合科教育，老師包班制，小學階段兼顧全人、適性多元發展，體育班只是其中方法，國小階段也可用社團或其他方式，信義國小競技體操，仁愛國小羽球等，用社團性質校隊運作。

林瑞興說，有些運動項目適合在國小練習，體操、桌球、羽球等，家長會希望從基層訓練，但又希望教學正常，若專注練習與其他同學互動機會少，取捨之間很兩難；體育班也是可以「換軌」流動，普通班學生以前對田徑沒有興趣，發育後發現短跑很強，可以換軌轉班。

教育處指出，體育班課程與學校運動代表隊及社團最大不同，普通班沒有體育專業課程，體育班安排學生「專項類別集中訓練」，國小每周6到7小時；社團與運動代表隊學生來自普通班級，社團或課餘以外時間安排集中訓練。

體育 屏東縣 萬丹

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