私立高中留學班不開放上傳學習歷程 家長憂升學路受阻

國內多所私立高中另設主打海外留學的國際班或留學班，本報接獲投訴，台北市有學校未開放雙語部學生上傳108課綱要求建置的「高中學習歷程檔案」，未來學生若因新冠肺炎疫情等因素放棄出國升學，恐喪失在台升大學機會。台北市教育局和教育部國教署都表示，學習歷程檔案非升學必備，考生也可自製PDF檔提交給大學。

台北市私立復興實驗高中一名家長向本報表示，他的小孩就讀該校雙語部，近日因應疫情，不排除在國內升學，但發現該班完全不開放學生上傳學習歷程檔案。學習歷程檔案是新課綱重要的一環，教育部特別建置系統給實驗教育和自學生上傳檔案，卻把雙語部學生拒於門外，不太合理。

復興實中雙語部教學組長彭黃銘表示，雙語部未使用國內高中學習歷程檔案系統，主因是此部學生畢業後全數出國讀大學，故採用自建系統。學生選擇入學前，校方一定會在招生說明會和家長強調這個學制的屬性和教學方式。

本報另詢問薇閣中學國際部的做法，該校國際部主任王莉芳表示，此事不便透露。

台北市教育局中等教育科科長黃喬偉表示，該校做法不會阻斷學生在國內升學，學生若想考大學，也可自製PDF檔提交給欲申請學校，形式就如同新課綱上路前，學生製作的書面備審資料。政府也建議無法建置學習歷程檔案的重考生自製PDF檔。

教育部國教署表示，各個高中生基於任何因素未上傳學習歷程檔案，或選擇不運用學習歷程檔案，都可採現行PDF檔案制度上傳備審資料，報考大學權益不受影響。學習歷程檔案的好處是協助學生在大學個人申請備審資料中呈現課程學習成果，但教育部不強制學生上傳，學習歷程檔案不是高中課程必備項目。

高中學習歷程檔案隨108課綱上路，高中生要按時上傳基本資料、修課紀錄，另可在每學年上傳至多六件課程學習成果、至多十件多元表現。111學年起，學習歷程檔案和各校系個人申請自辦的筆、面試成績，加總起來至少達升學成績的五成。