明年起分科測驗延至7月底 全國6成高中家長反對

教育部日前公布111學年新版考招期程，明年的分科測驗（目前的指考）將延後到7月24及25日舉行。全國高級中學家長大聯盟調查國內500名家長，高達6成反對此期程。另有57.8％家長反對分科測驗計分由現行百分制改為每科45級分。

教育部長潘文忠表示，為讓高三生完整學習，決議延後個人申請，分科測驗跟著順延。個人申請放榜日期由5月中延到6月中，分科測驗考試日期由7月初延至7月24、25日，8月25日放榜。最終考招期程將於這學期定案，已請大學招聯會會商各大學意見。大學招聯會表示，已著手蒐集各校意見，彙整後將於教務長工作小組和常委會討論。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，他與多名高中家長代表討論「如何落實完整學習」，發現近年個人申請延後到5月中，參與甄試的學生心不在課堂，很難完整學習。教育應以學生為主體，若把無學習動機的學生多關在教室一個多月，那也只是老師教得比較完整，不代表學習更充分。

大學主管也不支持期程延後。一名頂尖大學教務長說，國外大學8月底就開始上課，國內卻要等8月底放榜，恐促更多好學生出走。另一大學主管表示，放榜後到大學開學僅三周，教務處的註冊作業忙得過來，但對學務處來說，很難落實後續的學習輔導。