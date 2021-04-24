花蓮台灣觀光學院送出停辦計畫 教育部最快6月審畢

花蓮台灣觀光學院因財務惡化，董事會上月宣布要停辦。教育部今天證實，台灣觀光學院停辦計畫已於今年4月15日報部，將提送技專校院設立變更及停辦審議會，以及私立學校諮詢會審議，預估會在今年6月核定。

台灣觀光學院近年因少子化，營運及財務持續惡化，董事會決議朝停辦方向進行，教育部上月也親赴學校舉行座談會，並承諾學校若停辦，教育部會提供轉學機制。不過，學生仍自主自救會，呼籲教育部駁回台觀學院的停辦申請，待既有學生畢業後才可停辦。

教育部表示，當學校沒有足夠資金營運，學生很難在這環境下正常學習。目前台觀在校生為220人，扣除應屆畢業生後為120人，考量學生就學權益，核定停辦計畫後，將協助學生轉學安置到鄰近縣市的私立技專校院，如大漢技術學院、慈濟科技大學，若學生要申請離家近的私立技專校院者，也將予以協助。

教育部說，有關學生因安置而衍生的補救教學、交通費、住宿費，教育部將由獎補助款或退場基金補助，不致增加學生額外負擔。

另針對教職員工部分，教育部表示，學校目前專任教師計9名，可利用「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，轉介其他單位繼續服務，或依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例、公教人員保險法或勞動基準法等規定，辦理資遣或退休。

另外，目前台觀仍有17名職員，學校將盤整停辦後校內所需人力，視實際情況進行聘任，或依據勞動基準法規定辦理資遣或退休。