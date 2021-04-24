快訊

又一私校退場！台灣觀光學院送出停辦計畫 教育部最快6月審畢

【迫遷之後／上】政府建商因「都市縫合」賺商機 迫遷戶卻走不出社會標籤之痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮台灣觀光學院送出停辦計畫 教育部最快6月審畢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

花蓮台灣觀光學院因財務惡化，董事會上月宣布要停辦。教育部今天證實，台灣觀光學院停辦計畫已於今年4月15日報部，將提送技專校院設立變更及停辦審議會，以及私立學校諮詢會審議，預估會在今年6月核定。

台灣觀光學院近年因少子化，營運及財務持續惡化，董事會決議朝停辦方向進行，教育部上月也親赴學校舉行座談會，並承諾學校若停辦，教育部會提供轉學機制。不過，學生仍自主自救會，呼籲教育部駁回台觀學院的停辦申請，待既有學生畢業後才可停辦。

教育部表示，當學校沒有足夠資金營運，學生很難在這環境下正常學習。目前台觀在校生為220人，扣除應屆畢業生後為120人，考量學生就學權益，核定停辦計畫後，將協助學生轉學安置到鄰近縣市的私立技專校院，如大漢技術學院、慈濟科技大學，若學生要申請離家近的私立技專校院者，也將予以協助。

教育部說，有關學生因安置而衍生的補救教學、交通費、住宿費，教育部將由獎補助款或退場基金補助，不致增加學生額外負擔。

另針對教職員工部分，教育部表示，學校目前專任教師計9名，可利用「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，轉介其他單位繼續服務，或依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例、公教人員保險法或勞動基準法等規定，辦理資遣或退休。

另外，目前台觀仍有17名職員，學校將盤整停辦後校內所需人力，視實際情況進行聘任，或依據勞動基準法規定辦理資遣或退休。

教育部 資遣 自救會

延伸閱讀

86歲阿嬤花蓮富里山區走失 員警摸黑3時找到人

愛網球遠赴高雄求學 出身花蓮的鄭筑云全中運笑擁雙金

台大系統3校擬縮短學期 教部：須確保師生權益

竹縣六家高中成立雙語國際實驗班 110學年度招收35人

相關新聞

花蓮台灣觀光學院送出停辦計畫 教育部最快6月審畢

花蓮台灣觀光學院因財務惡化，董事會上月宣布要停辦。教育部今天證實，台灣觀光學院停辦計畫已於今年4月15日報部，將提送技專...

教部收到台灣觀光學院停辦計畫 預計6月完成審議

台灣觀光學院董事會今年2月決議停辦，教育部今天表示，已收到停辦計畫，預計6月完成審議。教育部預計核定停辦計畫後，將協助學...

北科附工83周年校慶 鄭文燦親頒獎助學金

國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，今天舉行83周年校慶典禮。桃園市長鄭文燦到場頒發「鄭連墩先生獎助學金」，鼓勵學...

校園防制納入電子煙 教部開發教材融入課程

教育部將電子煙納入校園菸害防制內容，要求各級學校以校規管理，近期並開發素養教材，鼓勵學校融入健康領域課程，教導學生明辨、...

家長注意了！ 竹市公幼、非營利幼兒園招生簡章公布

又到了公共化幼兒園年度招生之際，新竹市政府今天指出，昨天已在新竹市學前教育網公告新竹市公幼及非營利幼兒園招生簡章，5月下...

關注乾旱 三灣圖書館推祈雨書展

苗栗縣三灣鄉人口不到七千人，但去年鄉內平均每人借閱冊數廿點六五冊，連續七年居全台之冠，三灣圖書館館方隨時關注時事推閱讀活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。